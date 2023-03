Leo Dan celebra sus 81 años con una fertilidad creativa imparable

22/03/2023 - 11:47 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

Leopoldo Dante Tévez, Leo Dan, celebra hoy, martes 22 de marzo, sus 81 años. Creativo e incansable, el prestigioso músico santiagueño compone y colabora con figuras consagradas y también con las emergentes. Es inspiración de las nuevas generaciones de cantantes que encuentran en él su razón de ser y seguir apostando a la canción.

Leo disfruta de su arte, de su maravillosa creación, acompaña el proceso creativo de cientos y miles de artistas que reversionan sus clásicos y, como ha manifestado en una oportunidad, no claudica ante nada a la hora de generar “mucha música nueva y muchos proyectos”.

Los Palmeras acaban de presentar “Bombón de chocolate”, una bella canción que escribió Leo Dan para ellos. Anteriormente, la banda de cumbia santafesina había grabado, con Valeria Lynch y Mariano Martínez, el clásico de Leo, “Ojos azules”.

Quien también rindió honores a Leo es otro referente de la movida tropical argentina, Ezequiel Iván Cwirkaluk, “El Polaco”. En su último disco, con Leo hizo dúo en “Ahora” y, además, versionó “La niña está triste”, “Cómo poder saber si te amo” y “Siempre estoy pensando en ella”. Antes, hizo “Pídeme la luna”.

Las inolvidables composiciones de este gran santiagueño nacido en Estación Atamisqui un 22 de marzo de 1942, deslumbran a las nuevas voces, entre ellas a Rosario Ortega, hijo de su gran amigo Ramón Bautista “Palito” Ortega, quien hizo le cantó “Como te extraño” junto con Gregorio “Goyo” Degano, hijo de santiagueño y líder de “Bandalos Chinos”.

Leo no deja de escribir, cantar y que su música, tan universal y amada por legiones inconmensurables de fans por el mundo, formen parte de las bandas sonoras de exitosas series, entre ellas la mexicana “Preso N° 1” (se incluyó la canción “Como te extraño” en l versión que hizo Pedro Fernández) y la argentina “Maradona: Sueño Bendito” (se incluyó la canción "Libre, solterito y sin nadie").

El cine es otro de los artes que ha tenido muy presente al querido Leo Dan. El realizador mexicano Alfonso Cuaron no olvidó la fuerte influencia que tuvo, cuando niño, con la música del santiagueño en tiempos en que Leo vivía en México. De esta manera, Cuaron puso en su filme “Roma” unos acordes de “Te he prometido”.

Leo Dan es un músico que no le teme a las etiquetas. Es un ejemplo de que la música traspasa ritmos, gustos y generaciones. Ha cantado desde chacareras (grabó “Corazón atmisqueño” con Los Manseros Santiagueños) hasta regional mexicano, chamamé, de la movida tropical y también tango. Su más reciente creación, a la que le imprimió un aire de tango, es “Mundo mejor”. En oportunidad de ser entrevistado por EL LIBERAL, le preguntamos si como había nacido la idea de incursionar en el tango. Y su respuesta fue“No sé porque tengo alma primero de chacarereador, después de chamamecero y ahora de tanguero. Con este tango, en el que confluyen influencias de Mariano Mores, Aníbal Troilo y Astor Piazzola, me propuse unir todas estas cosas y contagiar a los jóvenes para ver si se prenden con alguna idea de tango y me esforcé más en la melodía que en la letra. Tantos problemas generados por la pandemia y por la guerra, me propuse escribir algo como una oración cortita, pero que sea importante para los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Considero que tiene (“Mundo mejor”) una melodía muy linda y es por eso que no le puse mucha letra. Eso fue un poco la idea, de que los jóvenes se contagien y esperemos que así sea porque estoy teniendo mucha influencia en jóvenes y eso te da crédito como para decir que conozco más o menos el gusto de los chicos”.

Leo es un hombre de fe. “La fortaleza de mi vida es Jesucristo”, reafirma permanentemente Leo quien está casado con Marietta. “Estoy inmensamente agradecido con Dios”, sostiene el carismático y excelso compositor santiagueño padre de Niko, Mariana y Vanessa.





LA SERIE SOBRE SU VIDA

Diversas plataformas de streaming han mostrado interés por hacer una serie sobre la vida de Leo Dan. En su momento, Dady Brieva había asegurado que la serie sobre la vida de Leo llegaría a Netflix. Se especuló que la serie biográfica del intérprete estaría protagonizada por Peter Lanzani y Felipe Colombo, mientras que Brieva sería su manager.

Sin embargo no hubo más actualizaciones al respecto. Es un gran proyecto que no está dormido del todo.

Leo Dan, canta, escribe y sigue ratificando por qué es el más grande. Su obra ha sido reconocida en los Grammy Latinos con el Premio a la Excelencia Musical. Un ser humano generoso, que ayuda a músicos del mundo, y especialmente de su Santiago querido. Leo Dan, auténtico y bien santiagueño.