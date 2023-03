Jey Mammón quedaría sin TV por denuncia de abuso

23/03/2023 - 19:41 Pura Vida

Telefé no tiene respiro. En medio del arrollador éxito en materia de rating, esta semana le tocó enfrentar la detención de Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001 y actual productor del canal, como supuesto integrante de una banda que corrompía menores; y ahora la denuncia pública de Lucas Benvenuto, un joven de 27 años, que involucra a Jey Mammon, el conductor de "La Peña de Morfi", según lo reveló el periodista Jorge Rial, en su programa "Argenzuela".

Sin dar nombres, Benvenuto dijo haber salido "con un conductor de Telefé, y músico, cuando él tenía 32 años y yo 14". Ahí saltaron las alarmas y la búsqueda de Rial.

"Un chico, en Infobae primero y después en el programa de (Karina) Mazzocco, salió a hablar sin dar el nombre pero dio toda la descripción, dijo que era un conductor de Telefé que además músico... y no hay muchos. Eso obligó a Jey a rápidamente a ponerle privacidad a sus redes sociales", explicó Rial.

En "A la Tarde", Lucas había dicho: "Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefé. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió", aseguró Lucas y agregó: "Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17".

En su relato, Lucas comentó que su madre sabía lo que ocurría: "Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14" .

"Lo denuncié en 2020. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo 'no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió'", relató.

Ayer Jorge Rial confirmó la existencia de esa denuncia. "La denuncia de Lucas existió. Yo la tengo acá. Efectivamente prescribió. Por lo tanto hoy, ante la justicia está sobreseído", señaló, y sumó: "Está sobreseído por la prescripción, que no es lo mismo que estar sobreseído porque no ocurrió el hecho. El hecho ocurrió, pero se aplicó la prescripción por la cantidad de tiempo transcurrido. Pero está. El sobreseímiento es del 9 de marzo del 2021. La causa llevaba el número 53975/2020 y dice 'Este juzgado interinamente a mi cargo y respecto a la situación procesal de Juan Martín Rago, alías Jay Mammon, con domicilio..."... Acá lo tengo, está en mi poder. Me dicen que la denuncia se hizo en el 2020 y ya habían pasado 10 años", cerró Rial.

Tras las repercusiones, Telefé eliminó de sus redes sociales todas las promociones de esta semana de La Peña de Morfi, donde Jey es uno de los conductores, afirmó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).