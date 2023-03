Le piden a Jey Mammon que dé la cara

28/03/2023 - 22:04 Pura Vida

Luego de que se hiciera pública la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso sexual, el exconductor de "La Peña de Morfi" solo emitió un escueto comunicado en sus redes sociales, por lo que figuras que compartieron amistad y trabajo con él, como Lourdes Sánchez y Ángel De Brito le piden que dé la cara.

"Estamos todos esperando que salga él a dar la cara", afirmó Lourdes Sánchez en Socios del espectáculo. Y se esperanzó con Mammon explique la causa prescripta de abuso sexual agravado por acceso carnal cuando la víctima tenía 14 años y el artista 32: "Vamos a ver si en estos días sucede eso", dijo. Y sumó: "Lo queremos escuchar a él. Por qué todo este silencio".

Por su parte, el conductor de LAM, Ángel De Brito relató que se comunicó con el actor quien le pidió: "'Por favor no digas que hablaste conmigo'. A mí la verdad poco me importa. Le pregunté cómo fue esto y lo primero que reveló fue que, Benvenuto, 'miente en la edad'".

De Brito siguió contando: "Nunca jamás me dijo 'tengo un novio de 14 años', porque no hubiese seguido la charla. Nunca me habló de una denuncia por extorsión, que todavía no apareció y él lo pone en un comunicado".

El conductor leyó otra parte del mensaje: "Más allá del comunicado, me dijo, 'no hay nada de que esconderse cuando no hay nada que esconder'". Ante esto, Ángel lanzó: "Después se escondió".

Por último, dijo que Jey le aclaró que no podía usar su teléfono porque habían filtrado su número en las redes. "Yo lo único que sentía es que eran excusas", lamentó De Brito.