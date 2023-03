Jey Mammón hizo su descargo, entre lágrimas

29/03/2023 - 21:15 Pura Vida

Tras el escueto comunicado que publicó días pasados en sus redes sociales al trascender una denuncia pública en su contra por supuesto abuso sexual, Jey Mammón rompió ayer el silencio con un video que subió a su cuenta de Instagram donde aseguró, entre lágrimas, haber tenido una relación sexual afectiva con su denunciante Lucas Benvenuto durante varios años, pero negó terminantemente haber violado o abusado de él.

"Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabia que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí", señaló Jey.

Y siguió: "Es por eso que hace una semana más o menos tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar. No a decir, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero no me sale, no tengo las fuerzas".

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante", aseguró, antes de relatar su versión sobre el encuentro con Lucas Benvenuto, quien realizó la denuncia.

"Yo a Lucas lo conozco. No voy a decir 'no sé quién es, lo desconozco'. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo", dijo el conductor en el video que dura 7 minutos.

Luego hizo referencia a un tuit sobre su relación con el denunciante. "Esta semana en la que estuve en mi casa, se desmenuzó un tuit que se fue a buscar, del 22 de diciembre de 2011, que dice 'soñé que garchaba con mi ex, Lucas'. Dieron por sentado que Lucas era ese Lucas; yo podría decir que es otro Lucas, pero es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con Lucas... En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años", aseguró.

Y sumó: "Íbamos de la mano por la calle, nos besábamos por la calle. Ese vínculo, duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas... Desde que empezamos a salir fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente porque me hace mierda escucharlo".

Sobre los pasos que seguirá, bajo el patrocinio de Fernando Burlando, Jey adelantó: "Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. Quiero dejarlo bien en claro. No quiero un pacto, no quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que necesito el juicio a la verdad. Lo necesito. Y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo. Yo necesito recuperar mi vida", cerró.