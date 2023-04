Jey sobre Lucas: ''Para mí fue un vínculo amoroso''

31/03/2023 - 21:19 Pura Vida

Tras varios días de silencio, y de negar -a través de un video grabado que subió a Instagram- que violó a Lucas Benvenuto, el presentador y cantante Jey Mammón eligió someterse a una entrevista con Jorge Rial, porque consideró que al no ser su amigo,el periodista no iba a tener un trato preferencial hacia él y le iba a preguntar de todo.

"Quiero decirte también que el clonazepam lo tengo encima, digo porque hay muchos análisis de mis gestos, de mi manera de hablar, de actuar. Estoy pasando, probablemente por el peor momento de mi vida. Y lo que yo me meto en el cuerpo hace que yo lo esté transitando de la mejor manera posible, si se puede decir así", comenzó detallando Jey Mammón cómo está llevando estos días tan intensos desde que se conoció la denuncia. "Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo, porque es la manera que tengo de sobrellevar esta situación", agregó y comenzó a desarrollar sobre cada uno de los temas que fue consultado.

Sobre quién fue Lucas, dijo: "Para mí fue un vínculo amoroso, hermoso. Digo vínculo porque quizás, una cosa es una relación, cuando vos tenés una relación, no sé si se entiende la diferencia entre relación y vínculo. Yo entiendo que la hay. Yo tomo la palabra 'vínculo' como cuando vos te ves con una persona, pasa esporádicamente el vínculo. A veces los vínculos son más fuertes que las relaciones. Creo que fue un vínculo fuerte con él, por eso fue lindo, implicó que hasta le componga una canción. Fue una de las pocas canciones de amor que compuse. Por eso digo que fue un vínculo hermoso. Hoy representa otra cosa".

A cerca de la fiesta en la que se conocieron, contó: "La fiesta fue en el año 2009. En ese año, Lucas tenía 16 años. De esto tenemos manera de testificarlo. Hay testigos, hay videos. Hay un link en Youtube de esta fiesta que te digo. Hay un chico que con su hermana y otra persona fue a esta fiesta con Lucas. En la denuncia que yo en su momento no miré en profundidad, porque cuando se presenta la denuncia en 2020, mi papá estaba internado y se estaba muriendo. A mi me llega, primero él da indicios en redes sociales de que algo iba a hacer. Y presenta la denuncia formal y a mí Fernando Burlando me dice, porque en realidad a mi no me anoticiaron de la denuncia. Entonces, yo lo único que sé de parte de Fernando es que hay una denuncia de Lucas Benvenuto, que dice que a los 14 años estuvo conmigo. Yo le digo 'No Fernando, yo nunca estuve con Lucas a los 14 . A mi qué carajo me importa la prescripción, yo no estuve con un chico de los 14 años. Y Burlando me dice: 'Ocupate de tu papá que se está muriendo'. En ese momento empezaba mi programa Los Mammones, mi papá se estaba muriendo y estaba recibiendo esta causa. Vuelvo a decirte, en el 2009 lo conozco a Lucas".