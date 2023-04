VULGAR PIROPO DE MALUMA A TINI EN “COPAS”

01/04/2023 - 20:04 Pura Vida

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico Maluma, cada vez que lanza una nueva canción deja servida una polémica. En este caso, el artista colombiano hace una fuerte referencia a su colega argentina Tini Stoessel en "Copas".

En ese novel tema, el artista de mayor impacto en la música urbana escribió: "Me habla muy rico aunque no sea Tini y abre las piernas como un Lamborghini". Frase que provocó la ira de los seguidores de la novia del futbolista Rodrigo de Paul.

A raíz de esta expresión, el ídolo de la música latina a nivel global fue calificado como "misógino". Si bien el comentario fue interpretado por muchos fanáticos de los cantantes como un piropo hacia la ídola teen, que acaba de cumplir 26 años, muchos seguidores fulminaron al colombiano por su actitud.

El nuevo tema de Maluma, junto a Jowell y Randy, habla de una joven que se libera cuando bebe alcohol y que vuelve loco al protagonista. La referencia de Tini en las estrofas de "Copas" despertó en los fans de ambos artistas la ilusión de una futura pieza en colaboración. Sin embargo, muchos otros repudiaron las palabras del colombiano.

En un mismo tuit en que un usuario se pregunta por un posible "feat" entre Tini y el creador de "Felices los cuatro", otro internauta destacó: "Igual, no es muy linda la frase".

De igual manera, un tuitero consultó: "¿A alguien más le parece horrible el 'verso' que puso Maluma de Tini en su nuevo tema?". En concordancia con el comentario, otro cibernauta destacó: "Qué asco, ¿por qué nombrar a Tini en esa parte? Es súper asqueroso eso".

Otros usuarios de la red social se preguntaron si sólo se trataba de una mención a "La Triple T" o si también estaban frente una crítica hacia la joven, quien recibió un romántico mensaje de De Paul en su cumpleaños. "¿Tini abre las piernas como un Lamborghini?", quiso saber el navegante.

En los últimos días, Tini Stoessel se mostró muy unida a Antonela Roccuzzo durante los festejos que se realizaron en Argentina por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, luego de que hayan circulado rumores que indicaban que las mujeres de los futbolistas hacían a un lado a la artista internacional.

Un tema nuevo con Anuel AA

Por otra parte, Maluma unió fuerzas con Anuel AA para estrenar su nuevo sencillo denominado "Diablo, qué chimba", una anticipada colaboración que promete convertirse en un himno imprescindible al salir de fiesta.

"Diablo, qué chimba" pondrá a bailar al mundo al ritmo de su irresistible beat urbano fusionado con un toque electro, aunado al flow característico de las superestrellas que dan como resultado esta contagiosa canción, que deja claro que la unión en la música, hace la fuerza.