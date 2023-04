Piqué, sin filtro: "¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide?"

02/04/2023 - 21:54 Pura Vida

Estado de beligerancia constante. Esa sería la situación por la que atraviesan Gerard Piqué y Shakira tras separarse. Tanto uno como el otro no paran de mandarse indirectas o, lisa y llanamente, ventilando aspectos desconocidos de lo que fue su relación.

La cantante colombiana le dio duro en su comentada canción con Bizarrap, pero el ex futbolista no se quedó callado y arremetió en su momento y lo hace cada vez que tiene un micrófono al frente, como sucedió ahora cuando estuvo junto a Gerard Romero en Jijantes.

Allí, el ex jugador del FC Barcelona no se guardó nada de nada, pero nada de nada acerca de su vínculo con Shakira, además de recordar sus salidas de fiesta hasta los castigos que le propinó Pop Guardiala cuando defendía los colores del Barcelona.

Habló de Ana Obregón y Risto Mejide, pero lo que concitó la atención de todos fue cuando se detuvo en las canciones de Shakira en las que la cantora los lapidó a él y a Clara Chía.

"Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad", expresó Gerard.

La vida de Gerard Piqué va a sufrir un gran cambio en los próximos días con la marcha de Shakira y de sus dos hijos, Milan y Sasha, a Miami. Los pequeños empezarán el colegio en Estados Unidos y al exjugador le separarán de ellos más de 7.000 kilómetros. Pero para colmo, Piqué está más que molesto porque supuestamente la cantante colombiana no le comunicó la decisión y se habrían enterado antes incluso los dirigentes del centro escolar en el que los menores estudiaban en España.

Otro de los temas de los que opinó Piqué fue sobre la bióloga, actriz y presentadora Ana Obregón. ¿Cuál fue el disparador? Es que ella se ha convertido en madre por gestación subrogada de la niña Ana Lequio. La noticia y las imágenes que salieron a la luz de Obregón abandonando el hospital en Miami provocaron un debate. Por su parte, Risto Mejide acaba de comenzar una relación con una mujer llamada Natalia con la que ya posa en Instagram, más joven que él y que ya lo acompañó en la presentación de su nuevo libro.

Y por eso Piqué se acordó de ellos a la hora de lanzar una reflexión sobre la sociedad y sobre la decepción que siente con ella cuando aparecen noticias así. "La envidia reina en este país. No puedes controlar lo que la gente diga. Mira ahora con Ana Obregón o Risto Mejide... ¡Que cada uno haga lo que quiera, es su vida! Y lo mismo conmigo", remarcó.