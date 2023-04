04/04/2023 - 22:05 Pura Vida

Guillermo Francella es Alejandro Petrosián, un piloto al que le descubren un secreto y por el cual será chantajeado en "La extorsión", cinta que se estrena mañana en salas, dirigida por Martino Zaidelis, quien, como reclama el intérprete, le deja su sello a la historia.



Detrás de esta producción, que más tarde irá a la plataforma de HBO, se encuentran Juan José Campanella y Axel Kutchevasky, la fórmula que, junto a Francella, ganó el Oscar en 2010 con "El secreto de sus ojos".



Francella le tiene fe a "La extorsión". La relación con el director comenzó con la serie "El hombre de tu vida", en 2011, y continuó con el largometraje "Re loca", en 2018.

Al referirse a lo que le sucede a su personaje, Francella puntualizó: "Lo que le pasa a Petrosián, le puede pasar a cualquiera; una circunstancia inesperada y fortuita que te cambia tu mundo en un segundo. Mucho no tiene que ver su personalidad, su forma de vivir, su forma de ser, sino que se le presentó algo muy puntual que sustancialmente le cambia todo. Su vínculo, su vida de relación, peligra su vida. Le pasa todo porque no tuvo un buen accionar en un momento, pero nunca imaginaba que iba a tener ese revuelo y todo lo que pasó. Por eso lo presionan, teniéndolo bien agarrado".



"Los elementos de la realidad son la profesión de Alejandro Petrosián (piloto comercial) , el mundo de los aviones, el mundo aeronáutico, el mundo de la policía, el mundo de los servicios, el mundo de las relaciones humanas. Hubo muchos elementos de la cotidianeidad, pero no hay algo puntual. Es un mortal que atraviesa una circunstancia fortuita y las consecuencias que trae. Es como un testigo indiscreto, vos salís de acá, ves algo en la otra habitación y desde ahí te cambia todo", señaló.



-Tu personaje es un hombre que empieza inocente, ajeno al mundo de los espías y termina pensando como ellos.



Es que no le queda otra alternativa porque si no se iba su vida ahí. Era un tipo inteligente y encontró un artilugio para poder demolerlos. Es muy interesante el trabajo del guion, eso me atrajo. Después si tenés un gran guion, pero no está filmada como tiene que estar filmada, a la película le resta, pero cuando hay una buena historia detrás, está bien filmada, está interpretada con solidez y que sea homogéneo... La búsqueda del tono en esta película fue vital, los ensayos que tuvimos con Pablo, con Portaluppi, con (Alberto) Ajaka, con Frigerio, han sido fundamentales.



-¿Creés que la nominación y el ruido que se generó con "Argentina, 1985" puede hacer que los reflectores de la industria mundial apunten a Argentina?



Ojalá, Dios quiera. Nosotros hemos tenido muchas películas nominadas al Oscar. Siempre es muy respetado nuestro cine en el mundo.