Lucas contó qué pasó la noche en que envió audios a Jey Mammón

05/04/2023 - 20:35 Pura Vida

Después de que Jey Mammón eligiera hablar en el programa "Argenzuela" sobre la denuncia pública por abuso sexual que hizo en su contra Lucas Benvenuto, y que hiciera mención a la existencia de un audio en el que el joven reconoce que no tenía 14 sino 16 años cuando inició su relación con el exconductor de "La Peña de Morfi", finalmente fue el conductor Baby Etchecopar quien viralizó el contenido de esa cinta.

"El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón. Y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con 16 añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás", dice Benvenuto.

En la segunda parte del extenso audio, Lucas continúa con un comentario que según Etchecopar bien podría leerse como una advertencia. "Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa, porque tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo. Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: 'Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años'. Porque no me nace, ¿sí? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí?... Nos conocemos, yo solamente quería que me respondas".

Tras la viralización, Lucas Benvenuto realizó un vivo de Instagram para responder todos los cuestionamientos que recibió. "Yo les quiero contar cómo es la historia de esa nota de audio. A mí se me quiere poner una bandera o una capa como si yo fuese el héroe y yo no me siento ningún héroe".

"Logro dos condenas, desbarato dos bandas de pedofilia y quedan libres. Este inútil está en su casa. Yo pago horas y horas de terapia, de tratamiento psiquiátrico. Cuando quedan libres me dio una crisis nerviosa, ahí tuve un intento de suicidio. Esa noche agarro mi teléfono y empiezo uno por uno, no solamente este estúpido. ¿Saben lo que fue volver a escucharme roto?".

"Durante mucho tiempo me sentí culpable por la primera noche donde él me viola. Él en esa época era una persona depresiva, escabiaba todo el día, fumaba porro todo el día. Cuando me levanto desnudo y voy al baño, me doy cuenta lo que me hicieron. Yo pedí ayuda recién a los 25 años. Mi cabeza a los 14 era un lío y no le pregunté 'qué me hiciste' porque no quería que se enoje. Yo prefería ser sumiso. Siempre me culpé, pero ya no más. Yo nunca le dije que me había violado. Como él vivía la vida, no me extraña que se le mezclen las cosas. De los 14 años hasta los 16 fue una tortura. Siempre fui un pedacito de carne, fui un fantasma y me lo hizo saber. Fueron formas de actuar muy crueles para lograr que vaya a la cama. Me marcó de por vida, a los 14 me viola y a los 16 se mete sentimentalmente en mi cabeza. Si bien es un gran daño lo que me hizo a los 14, yo sentí más grave lo que me hizo a los 16. Los otros no jugaron con ese jueguito de novio, de te amo. Él se metió de una forma nueva que yo no conocía. Cuando en el audio digo lo de 16 años fue porque en ese momento me habla de novios, yo tendría que haberle mandado una nota de audio mandándole bien a la concha de su madre".