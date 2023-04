Se vienen días de terror, sin escape, en Santiago

05/04/2023 - 21:03 Pura Vida

A lo largo de la existencia, el ser humano ha demostrado sentir fascinación por aquello que al mismo tiempo le da miedo. De ahí el éxito de las películas de terror, cuyas escenas más sobresalientes se recrean en habitaciones de un laberinto que desafía a la gente a visitarlo y encontrar la salida.

Esa es la propuesta de "Terror sin escape", la experiencia interactiva, dinámica y plena de adrenalina que abrirá sus puertas el próximo viernes 7, en el Club Independiente, de 17 a 23, con la presencia de los personajes que más miedo han regalado a sus seguidores: desde El exorcista y La monja, pasando por Billy, de El juego del miedo; Freddy Krueger, Mundo Payasos, Leatherface y su motosierra infernal, Jason, Venca con los Demogorgon y "The Last of Us", un mundo posapocaliptico, arrasado por un hongo, donde todos mutaron a zombis - chasquedores, que querrán atrapar a los visitantes.

"Si bien el evento fue creado principalmente para un público adolescente, el resultado realmente nos cambió el panorama de todo, porque terminó siendo un espectáculo para toda la familia", contó Adrián Chavarria, quien aseguró que el espectáculo ya giró por el norte del país y el litoral.

La experiencia es comunitaria: ingresan en grupos de 15 personas, por orden de llegada. "En el hall de ingreso Billy, del Juego del Miedo les da la bienvenida, y los invita a interactuar. Tres coordinadores los guían y los animan a vencer sus miedos. Al final del recorrido se van a encontrar con el Museo Viviente del Terror.