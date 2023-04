Jey Mammon se fue del país tras el escándalo con Lucas Benvenuto: su destino y lo que dijo antes de partir

06/04/2023 - 10:17 Pura Vida

El conductor Jey Mammon se fue de Argentina este miércoles por la noche luego de la denuncia de Lucas Benvenuto, quien lo acusó de haberlo abusado sexualmente cuando tenía 14 años.

“Necesito relajar la cabeza y pensar un poco”, aseguró el músico, que eligió a España como destino.

Jey Mammon fue interceptado en el aeropuerto por el cronista de LAM Santiago Sposato, quien le consultó: “Es la primera vez que te expones así a la gente, ¿tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia?”.

“Me ves así solo... frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte”, le respondió el ex presentador de La Peña de Morfi.

“No hay rescisión y no te voy a decir más nada”, respondió ante una pregunta respecto de su vínculo con Telefe.

“Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga”, cerró Jey, que demostró no querer ser entrevistado, se abrazó con un amigo y embarcó.

Se filtró el último audio que le mandó Lucas Benvenuto a Jey Mammon

Este martes se dio a conocer el último audio que le mandó Benvenuto a Jey Mammon, el cual el propio conductor había admitido que lo podría usar como prueba para desmentir las acusaciones en su contra, aunque no lo hizo para preservar al joven.

“Me acordé de que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé de que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé de que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”, comienza el audio difundido en Basta Baby, en A24.

“Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammon estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿sí? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada”, le dijo en ese entonces.