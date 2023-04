Jey Mammón se siente asediado por la prensa en España: "Qué pesadilla"

06/04/2023 - 14:42 Pura Vida

El exconductor de “La Peña de Morfi”, Jey Mammón partió rumbo a España para “relajar un poco la cabeza”, porque tanto su vida personal como profesional dieron un giro de 180 grados a partir de la denuncia pública por abuso sexual que hizo en su contra, Lucas Benvenuto.

Si bien emprendió vuelo con la idea de alejarse de las cámaras y las preguntas de los periodistas por algún tiempo, grande fue su sorpresa cuando en el aeropuerto de Barajas, Madrid, se encontró con un notero del programa Socios del Espectáculo, el mismo que había anunciado su partida.

"Si me dejan ustedes, voy a poder descansar", arrancó incómodo Juan Martín Rago (el nombre real de Jey), vestido con la misma ropa que había usado en su nota con Ulises Jaitt, la última de una seguidilla de entrevistas que concedió antes del viaje.

Y agregó: "Me siento un poquito asediado, porque vine a descansar y no me esperaba encontrarme con ustedes", en referencia a los cronistas.

Además, insistió: "Tranquilo no puedo estar si me siguen preguntando. Ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar un poco”.

Por otra parte, negó que en el vuelo haya recibido el repudio de los pasajeros. "Los argentinos me tratan bárbaro. Ustedes son periodistas. Les deseo lo mejor, les agradezco", se despidió, no sin antes aclarar: "No vine a vivir, me vine a pasar unos días, a relajar un poco, chicos. Sino, es como que me escapé del país. O sea, me vine a relajar. Si me dejan, me relajo. Sino me dejan, va a ser difícil”.

"Qué pesadilla", cerró ofuscado Jey ante la insistencia de los periodistas.