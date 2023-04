De Corea a Argentina, un concierto único para vincular el arte y la cultura

06/04/2023 - 22:27 Pura Vida

Después de semanas de trabajo, la Orquesta Estable Santiago Lírica concreta el sueño de presentar un concierto internacional de jerarquía. Se trata de la presentación del ensamble con la participación del director coreano Jun Young Cha y el pianista Yumin Cho, además de la presencia del director general artístico de la K-Clasicc, Jongwhi Vakh y el presidente Gyeseok Tak. Por supuesto, estará presente el Maestro Sergio Juárez, director de la orquesta santiagueña.

El Salón de los Espejos, ubicado donde funcionará la Cámara de Diputados de la Provincia (calle Avellaneda y 25 de Mayo), es el lugar elegido para la obra, que está cargo de Azucena Costa Paz en la coordinación general.

Invitados

Jun Young Cha es director principal de la Orquesta Filarmónica de CBS (Corea), director principal de Asian Civic Wind Orchestra (Corea); director musical de Vitto & Cultures Baroque, (Corea); director titular de Cheonan Sinfonietta, (Corea); DMA en dirección orquestal en Worldmission University (Estados Unidos); profesor del Conservatorio de Música Cristiana (Corea), y director invitado de W.M.U. Sym- phony (Estados Unidos).

En tanto, el pianista solista Yumin Cho se formó en la escuela de Arte de la Universidad de Kangnam Prodigy Education en 2016, en Seúl. También estudio en la Academia Center Prodigy, en 2018 y en Yewon Escuela en 2019.

Por otra parte, recibió las becas y premios Superintendentes provinciales de Gyeonggido of Education Citation for Gifted Arts. Asimismo, le concedieron la beca y premio Superintendente provincial de Gyeonggido of Education Citation for Gifted Arts, fue aceptado por el Prodigio del Centro de Arte de Seúl Academia, y obtuvo el certificado de Arte de la Universidad de Kangnam Centro Educativo Prodigio.

Mtro Sergio Juárez

Es concertista y se destaca desde hace varios años como el director de la Orquesta Estable. Durante el 2021 fue nombrado director honorario del Comité Internacional de Música denominado K-Classic, una asociación internacional de música que nuclea a directores importantes del mundo entero, tanto de orquestas como de bandas, coro, ópera, solistas, entre otras.

Así también, la entidad tiene fundamentos altruistas, de mejorar el mundo, que recobre la paz a través de la música, del arte, de las vivencias, y que recupere cada ser humano su alma interior, su espíritu.

Dicha distinción que recibió el Maestro, tiene como objetivo compartir los encuentros internacionales de música de Corea y alrededor del mundo.

Justamente esa oportunidad fue el puntapié para acordar las visitas de los prestigiosos músicos a Santiago del Estero. Siendo director honorario, pudo acceder al intercambio con otros directores del mundo para poder dirigir.

La elección resultó de un contacto que tuvo un director coreano, miembro importante de k-Classic, director de la filarmónica guaraní en Paraguay, e invitado permanente de una orquesta en Europa; luego de haber visto videos de la orquesta y dirección del maestro.

Al tiempo quedó elegido como director honorario de la K-Classic.

K-Clasicc

Corea alberga el tercer mercado musical más grande de Asia y ha ganado una gran atención internacional por su rica historia de música tradicional, así como por el ahora omnipresente género K-Pop, según destaca el espacio especial

kccuk.org.

La apertura de los puertos coreanos en 1876 (finales de la dinastía Joseon) supuso la primera gran introducción de la cultura occidental en la península, incluida la música clásica occidental. La historia de la introducción temprana de los estilos musicales occidentales fue una de instrucción e interpretación en música vocal e instrumental por parte de extranjeros.

La Corea de hoy es una nación musical líder que produce una amplia gama de artistas que han llegado a desempeñar papeles destacados en la escena musical mundial. Y el país ahora ha establecido un sistema educativo e instalaciones para reforzar esto, junto con una amplia gama de lugares de actuación y entusiastas de la música.

Antes del comienzo del siglo XXI, los músicos clásicos coreanos rara vez llegaban a las rondas finales de audiciones para concursos internacionales; en 2007 representaban el 25 % de todos los ganadores de premios, y esta cifra va en aumento.

La Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música (WFIMC), que representa 122 concursos de música clásica líderes en 40 países, celebró su 60 aniversario en 2017. Reveló que, en el espacio de 60 años, los músicos coreanos se llevaron a casa premios en más de 150 concursos internacionales, especialmente en las categorías de piano, voz, violín y violonchelo.

Como en muchos países, en Corea la composición de música moderna se considera la menos popular y la más académica de las materias dentro del campo de la música clásica. Sin embargo, los compositores de Corea han tenido un impacto trascendental en el éxito de la música clásica coreana en todo el mundo. El progenitor de la música coreana moderna es Isang Yun (1917-1995), quien pasó gran parte de su carrera en Alemania Occidental y desarrolló una sólida reputación como compositor de música de vanguardia.

Desde sus comienzos con la Sociedad Central de Amigos de la Música (Jungang Aguhoe) en 1926, las orquestas coreanas han sido una fuerza importante para alertar al mundo sobre el potencial de la música clásica coreana. Destacan entre ellos la Orquesta Filarmónica de Seúl (establecida en 1948), la Orquesta Sinfónica de KBS (1956), la Orquesta Sinfónica de Corea (1985) y la Orquesta Sinfónica de Gangnam (1997). También son significativas las numerosas orquestas que representan a las diferentes provincias y ciudades de Corea, como Busan, Gwangju, Daegu y la isla de Jeju. Cada uno ha estado trabajando para ampliar la base de la música clásica con una sólida gama de actividades musicales.