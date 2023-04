TRES MONTAÑISTAS DESAFÍAN A LA NATURALEZA EN "ANDES EXTREMO"

08/04/2023 - 21:59 Pura Vida

Un grupo de experimentados montañistas brasileños en Los Andes se lanza a la aventura de hacer cumbre en las cimas más altas de América en "Andes extremo", nueva producción original que History estrenará en Argentina el próximo jueves 11.

"Andes extremo" es una serie de seis episodios que muestra la expedición de tres montañistas brasileños cuya travesía combina la aventura de recorrer seis imponentes montañas de 6.000 metros de altitud, y a la vez explorar los vestigios que quedan de las culturas precolombinas que dieron origen al mayor imperio de América.

Teniendo como telón de fondo los maravillosos, pero a la vez peligrosos paisajes que ofrece la cordillera de Los Andes, Gabriel Tarso, Edson Vandeira y Branca Franco, tres experimentados montañistas brasileños, se aventuran en la mayor cadena montañosa del planeta, con picos extremadamente remotos y desconocidos.

Por el lanzamiento de esta nueva producción, History realizó un evento virtual para la prensa de Latinoamérica, en el que estuvo EL LIBERAL, que contó con la participación de los tres montañistas y del director de la serie Wiland Pinsdorf. Karen Santiago, directora de Contenido y Producción de A+E Networks Brasil, habló con EL LIBERAL.

-¿Cuál es el mensaje que deja o que transmite "Andes extremo"?

Hay varios mensajes. Uno de esos mensajes es conocer la naturaleza, el ambiente increíble que la Cordillera de Los Andes representa, la Cordillera Blanca. Desafiar, entender los límites. Desafiar los límites y saber hasta dónde uno puede llegar. Hay un mensaje de la mujer para ese estado, Branca, y un episodio que llora porque siente que no va a lograrlo. Es muy emocionante y todo el programa da una conexión para que la audiencia busque, se zambulla en los desafíos, en los ambientes increíbles. Las personas que van a ver, van a aprender un poco de técnica de escalada porque enseñan bastante. Muestran varias cosas. La paz que viven cuando llegan a la cima de la montaña, el amor por la naturaleza, como Gabriel comentó. Aprender a respetar más a la naturaleza que tanto está sufriendo. Los mensajes son muchos. Y quería invitarlos a que vean cada episodio, puesto que cada uno es una emoción, una aventura diferente y un aprendizaje diferente. La cultura es riquísima y las imágenes son increíbles que ustedes van a ver en cada episodio.

"Representar al feminismo en 'Andes Extremo' es un honor"

En el marco de la conferencia de prensa virtual organizada por Historyl, EL LIBERAL tuvo la oportunidad de formular preguntas. Una de ellas, dirigida a la montañista brasileña Branca Franco.

-¿Cuánto empodera a la mujer una actividad como la que desarrolla usted?

Branca Franco: Creo que cualquier logro de cualquier mujer, se la conozca o no, sea reconocida o no, es importante, porque uno retoma el lugar que era nuestro. Y que fue como apagado, digamos, socialmente. Entonces representar al feminismo en "Andes Extremo" es un honor muy grande. Y una responsabilidad al mismo tiempo. Me siento privilegiada. Es un honor para mí. Muy agradecida por tener la posibilidad de representar a las mujeres en América Latina con este programa.