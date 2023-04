Habló la tercera en discordia entre Sabrina Rojas y el Tucu López y contó qué ocurrió la noche en que se conocieron

12/04/2023 - 10:47 Pura Vida

Sabrina Rojas sorprendió a mediados de 2021 con su noviazgo con el conductor “Tucu” López, después de una larga relación con el actor Luciano Castro, con quien tuvo a sus dos hijos. La relación parecía ir muy bien, incluso había buen vínculo con el ex de la actriz y con sus hijos. Sin embargo, el romance llegó a su fin. Sin dar más detalles, Rojas le dijo a Socios del Espectáculo: “Estoy separada”.

Por su parte, Damaris, una joven de 35 años, que trabaja como publicista en Santa Fe, aseguró haber conocido al conductor en el boliche Zebra de Carlos Paz, en Córdoba, aunque no reconoció haberse retirado con él. “Estuve en un boliche con él. Se acerca y me dice unas palabras. Me ofreció tomar de su vaso, era vodka. No hablamos demasiado, solamente estuvimos tomando unos tragos juntos”, afirmó la señalada como tercera en discordia.

Damaris además dijo que no le interesó saber si seguía en pareja y reveló que tras la exposición se comunicó con el “Tucu”: “Hablé con él. Yo le dije que me estaban volviendo loca por todos lados porque vivo en una ciudad muy chica. Nos escribimos por Instagram, hablamos y me dijo que diga la verdad. Me dijo que esto le estaba trayendo quilombo con ella. No creo que estén separados”.

Sin embargo, Damaris se reía al responder las preguntas de los periodistas de Socios del Espectáculo y no dudó en confirmar que le gusta mucho el “Tucu” López y que le gustaría estar con él.