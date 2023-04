Marley irá al exterior detrás de un gran sueño

13/04/2023 - 21:41 Pura Vida

Con tantos años al frente de exitosos programas de entretenimiento, Alejandro "Marley" Wiebe se transformó en una verdadera estrella para Telefé. Su nombre está asociado a distintos realitys, como "La Voz Argentina", y su propio ciclo sobre viajes "por el mundo". Y si bien apenas concluyó la primera temporada de "The Challenge Argentina" se hablaba de que Marley iba a iniciar el rodaje de otro certamen de supervivencia, la denuncia mediática que hizo Lucas Benvenuto contra una red de corrupción de menores, en la que insinuó al conductor sin nombrarlo directamente, frenó el proyecto que por estos días vuelve a reactivarse con la convocatoria de participantes y la confirmación del padre de Mirko al frente de éste.

El conductor viaja a Colombia para dar comienzo a las filmaciones de una nueva propuesta que lo tendrá como presentador, después de que Telefé confirmara que una nueva edición de Expedición Robinson (Survivor), se desarrollará en una isla desierta. En este caso, el reality no contará con participantes famosos y quienes concursen por el gran premio del programa deberán ingeniárselas para sobrevivir en un paraje natural sin las comodidades de la vida moderna.

Para cumplir con esta misión y no desordenar la vida escolar de su pequeño hijo, Alejandro viajará sin la compañía de Mirko. "Cuando Mirko era más chico yo me iba de viaje y él desaparecía de la escuela por dos o tres meses, pero el año pasado viajé a Sudáfrica, a España, a Qatar y a Suiza y todo sin mi hijo. Sin embargo, armamos una especie de calendario para que entendiera los días que yo no estaba y los tachaba en un almanaque: yo le dejaba un pequeño regalito para que abriera todos los días y tachaba el día", reveló durante una entrevista con La Naciòn, sobre su nuevo desafío televisivo.

Y en cuanto a su nuevo proyecto en Colombia, adelantó: "Mis realities preferidos son 'Survivor' y 'La voz'. Hace diez años que estoy tipo pájaro carpintero, diciéndole al canal y a las distintas gerencias que hagan "Survivor". Soy fanático y vi las 43 temporadas de los Estados Unidos. El 1º de marzo empieza la 44 y ya estoy excitado porque soy muy fan".

Por lo pronto, el casting de los participantes todavía continúa en pie y se estima que las filmaciones comiencen durante los primeros días de mayo. Vale recordar que la periodista Marina Calabró reveló una demora en este proyecto, por las acusaciones que caían sobre Marley, aunque no existe ninguna presentación legal, sino solo las indirectas de Benvenuto.

El objetivo de Telefe sería que el programa finalice sus filmaciones para que quede todo listo para emitir.

Marley también estará frente de la conducción de los Premios Martín Fierro, según informó la cuenta especializada en espectáculos, "El Show del Rating".