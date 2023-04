Qué hará la "China" con el auto que le regaló Rusher

13/04/2023 - 22:17 Pura Vida

Así como el anuncio del noviazgo entre la actriz Eugenia la "China" Suárez y el trapero santiagueño Rusherking, había generado todo tipo de comentarios y especulaciones hace 10 meses, ahora la confirmación de su separación, hace una semana, no deja de sumar nuevos capítulos.

Mientras el joven se muestra en las redes sociales renovando su imagen, con un epígrafe que suena a anuncio: "Se puede decir que volvió la bestia", ella se declara "harta" de los chimentos, sobre todo los relacionados con el auto descapotable, valuado en casi 8 millones de pesos que el cantante le regaló en su cumpleaños número 31, celebrado en marzo pasado.

Según dieron a conocer ayer por la mañana en "Valentonados" (Radio Vale), la ex Casi Ángeles habría iniciado una transferencia en las últimas horas para devolverle a su exnovio el New Beetle modelo 2006. Al respecto, Bruno Aversano explicó: "Es que el auto está a nombre de la China Suárez, es modelo 2005, está registrado en el Registro de Automotor de Olivos Nº7 y ya está hecho el pedido de transferencia. Es inminente, se va a resolver rápidamente. Ella necesita desprenderse de eso".

En ese mismo sentido, Pía Shaw contó en el programa "A la Barbarossa", por Telefé, que "esta semana, lo llama y le dice 'me parece que quiero devolverte el auto que me regalaste'. ¿Él qué le respondió? Le dijo 'ok'".

Sin embargo, según la periodista, Rusher fue quien decidió que no debían encontrarse para hacer la entrega del auto, sino que mandó a alguien a la casa de Suárez a buscarlo, lo que indica que estarían en muy malos términos y que no querría verla nuevamente.

El hartazgo de Eugenia se debe al análisis de algunos periodistas que relacionan sus separaciones con los últimos regalos que recibe de sus parejas, como la casa en la que se quedó viviendo luego de cortar su relación con el actor chileno Benjamin Vicuña, el padre de dos de sus hijos.