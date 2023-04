Prácticas "indecentes" y enfermedades de transmisión sexual: el calvario de la exesposa de Cacho Garay

15/04/2023 - 19:47 Pura Vida

La exesposa de Cacho Garay rompió el silencio tras denunciar por violencia de género al reconocido humorista. En diálogo con Intrusos (América), Verónica Macías Bracamonte contó el calvario que vivió durante los 13 años que estuvo casada con el artista.

La joven dio un dramático detalle de todo lo que aguantó a lo largo de todo este tiempo que estuvo al lado del cómico, entre ellas, haberse contagiado de una enfermedad de transmisión sexual.

Según informó TN, durante el tremendo descargo, Verónica dio detalles de su intimidad con el humorista: “A mí me duele mucho y lo único que me importa en este momento es haberme dado cuenta, cuando me revisaron, de todos los abusos que sufrí por él. Él me hacía tener, obligada, relaciones con otras personas, con mujeres que, obviamente, lo apañan a él”.



(Foto: Gentileza Revista Pronto / Diario Uno)



Sobre la relación que unía a estas personas con el comediante, reveló: “Una se llama Sandra, otra se llama Norma. Son personas que viven de él, reciben plata y por eso se mantienen calladas. Yo hoy me siento sucia, siento que no tengo futuro. No me importa lo que digan, estoy destruida”. En ese sentido, y entre lágrimas, la mujer explicó que había descubierto que tenía una enfermedad de transmisión sexual y acusó a Garay de haberla contagiado.

“Yo desde que descubrí por un médico forense y por una psicóloga que tengo una enfermedad de transmisión sexual, para mi Cacho está muerto. No me interesa lo que diga él. Soy una buena persona, que lo cuidó y le salvó la vida muchas veces. Lo quería con el alma, pero él me hizo hacer cosas indecentes”, detalló.