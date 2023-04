RAFA Y JIMENA ADELANTARON A EL LIBERAL LA PREVIA DE LOS PLATINO

15/04/2023 - 21:37 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami / De la Redacción de EL LIBERAL.

Rafa Sarmiento y Jimena Pérez "La Choco" comparten la vida y el amor por la profesión. Se han destacado en sus respectivos trabajos. Rafa estuvo en diversas entregas de galardones de la temporada de premios de TNT y HBO Max, y ya cubrió 2, entre ellas los Oscar, Critics Choice Awards, Emmy y los Premios Platino.

"La Choco" estuvo en los premios Oscar en su edición 81, los Juegos Olímpicos de Beijing, la Boda Real, y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en varias ediciones.

Nunca habían conducido juntos una gala. Su primera vez será este sábado 22, a las 15 (Argentina), desde el Palacio Municipal Ifema en Madrid, con el pre-show "Punto de Encuentro", en vivo desde la alfombra roja. Los galardones serán presentados por la actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán, el actor mexicano Omar Chaparro y la intérprete española Paz Vega. Además, la cobertura continuará en las redes sociales de TNT, con comentarios de Florencia Coianis.

EL LIBERAL, vía zoom, entrevistó en exclusiva a Rafa Sarmiento y Jimena Pérez "La Choco". Brindaron su opinión acerca de importancia de los X Premios Platino en la que aparece como favorita "Argentina, 1985" (tiene 14 nominaciones) y revelaron cómo surgió la idea de conducir juntos esta previa tan famosa en TNT y en HBO Max.

-¿Cómo viven la previa de la entrega de los premios Platino?

RAFA: Con mucha expectativa porque, además, cada año va creciendo. TNT ha llevado los premios Platino, prácticamente desde sus inicios, con la excepción de esa primera vez que se hizo en Panamá y que realmente era un evento chiquito; entonces, hemos visto como ha ido creciendo, como ha tomado relevancia, como han venido más categorías, como el jurado se ha diversificado, como empieza a ser la parada obligada para muchos del talento iberoamericano. Evidentemente, esto también responde a cierto prestigio que estos premios van cobrando año tras años.

JIMENA: Yo te voy a decir como decía Peter Lanzani (actor argentino y protagonista del filme "Argentina, 1985") que esto es un ejemplo y que hay que aprovechar los premios Platino para seguir mostrándole al mundo, justamente, esta industria cultural que tenemos. En todo Iberoamérica hay muchísimo talento y hay que sentirnos orgullosos. Es un gran evento. Es una gran responsabilidad porque, esto lo platicamos con Rafael, hacerlo a través de TNT y HBO Max, los canales por excelencia que tienen todas estas entregas de premios importantes, lo hace totalmente distinto. Es una entrega de premios que es una fiesta. Hay que aplaudirnos, hay que reconocernos.

-Rafa, ¿qué podemos adelantar de la premiación?

Veo un año en que España tiene mucha presencia, donde una película argentina ("Argentina, 1985") puede ser la favorita, donde México quedó un poco borrado este año; con nombres muy grandes, pero también con talentos nacientes y con óperas primas súper interesantes. Esta previa nos está dando un panorama muy global y que, de alguna forma, responde a las realidades que estamos viviendo.

-Ustedes tienen muchas previas de premios encima. ¿Podrían contarnos qué cambia en cada edición?

RAFA: Cada evento tiene su propia atmósfera. Hay unos que son un poco más cómodos y personales porque es justamente la gente de nuestra región y no estoy pensando solamente en los Platino sino también en los Latin Grammy, por ejemplo. Hay premios que son de una trascendencia internacional mucho más grosa que otros como el Oscar. Hay otros que son de una trascendencia más como programa de televisión que el premio. Yo creo que la mística que rodea a cada uno de los eventos es diferente; entonces, las sensaciones podrán llegar a ser diferentes. Lo que es un hecho es que siempre hay que prepararse y estar al tanto con todas las novedades en torno de este premio. Siempre hay que intentar dar la mejor transmisión para los televidentes que no son pocos los que tenemos en TNT y en HBO.

JIMENA: Esta es la décima edición de los premios Platino. Es un evento que ha ido creciendo muchísimo. Tanto es así que hay una nueva categoría que es Mejor Película de Comedia Iberoamericana de Ficción, que reconoce el recorrido de este género en salas cinematográficas. Esto habla de cómo ha ido creciendo y de cómo las necesidades son cada vez mayores. Nos debe mantener súper orgullosos de lo que somos en Iberoamérica y de lo que hacemos.

-Juntos en la vida y en la profesión, pero nunca ambos conduciendo una previa. Esto sucederá el sábado 22. ¿Cómo se vive esto?

JIMENA: Muy bien. Yo he aprendido mucho cada vez que Rafa se prepara para cada una de las entregas de premios. En muchas ocasiones, él me dice si no quiero ver con él tal película porque está en el cine. Le digo no. En esa parte trato de apoyarlo mucho y de dedicarme más a los niños incluso. En esta ocasión ya nos toca compartir eso. Ya estamos con los niños, estamos viendo cómo podemos hacer para organizarnos, los entretenemos con ciertas cosas y Rafa y yo, aunque cada uno ha ido trabajando por su lado, es verdad que hay muchas películas que hemos podido compartir. Eso está increíble. Además que nos gusta, forma parte de un trabajo que vamos a hacer en conjunto y a mí me da mucha emoción.

RAFA: Recibí un día un mensaje de un directivo y de alguien de la producción diciéndome: "tenemos esta idea". De verdad, cuando la leí se me cayó el estomago porque me encantó evidentemente. "¿Qué piensas?", me dijeron. Y les dije que pensaba que estaba fantástico. Tuvieron la confianza de decirme y de preguntármelo si creía yo si Jime lo aceptaría o no. Luego, alguien de producción me pidió el teléfono de Jime y yo se lo día. Después, Jime me dice: "Me acaba de escribir... no sabes lo que pasó" (sonríen ambos). Si sé lo que pasó. La verdad que es un placer. Jime tiene una energía muy especial en pantalla. Envidio mucho su forma tan abierta y alegre de hablar y esta emoción natural. Yo soy un poco más retraído que ella. Creo que va a estar muy lindo hacer esto los dos juntos. La vida ya irá diciendo por dónde caminar.

DOS FIGURAS MEXICANAS CON UNA GRAN HISTORIA

Rafa Sarmiento es productor de contenidos, conductor, comentaristas, traductor, comunicador y periodista. De nacionalidad mexicana, desde hace años es uno de los anfitriones de la Temporada de Premios de TNT, desde donde ha comentado algunos de los eventos en vivo más importantes de la industria del entretenimiento como los Oscar o los Premios Platino. Además, trabajó por 14 años en TV Azteca.

Jimena Pérez "La Choco" comenzó su carrera dentro de TV Azteca en el 2004 y ha trabajado en diversos programas de televisión. Uno de los más importantes fue "Ventaneando", el programa de espectáculos más importante de México. Participó en La Voz Senior y en MasterChef Celebrity México.