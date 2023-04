"Voy a dejar en claro cuál es la verdad", manifestó Jay Mammón

17/04/2023 - 20:09 Pura Vida

Después de unos días en Madrid, España, adonde viajó con la idea de alejarse de la exposición mediática a la que lo sometió la denuncia pública por abuso sexual que hizo en su contra Lucas Benvenuto, el exconductor de "La Peña de Morfi", Jey Mammón regresó a la Argentina y accionaría contra el joven.

"Yo hoy no necesito un abogado, salvo que decida accionar", había advertido Juan Martín Rago, el verdadero nombre de Jey, en las entrevistas televisivas que concedió antes de su viaje a Madrid, en referencia a la causa que había iniciado Benvenuto por la que quedó sobreseído, y que en todo caso él podría ser quien motorice medidas contra Lucas por "calumnias e injurias" o "falsa denuncia".

"No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió", dijo Jey ante las cámaras de TV que lo esperaron en Ezeiza.

Y adelantó: "Voy a contrarrestar una denuncia falsa y gravísima que atenta contra mí. Me parece lo más importante". "¿Vos me ves con miedo?", le respondió a uno de los cronistas que le preguntó si no temía por su vida.

"Esto sí me parece importante decirlo. Ustedes todo el tiempo me preguntan si yo ando con miedo. Ustedes ven cómo me manejo. Pero, les puedo pedir que no fomenten esto de: 'Che, no te da miedo ir por la calle'", dijo y explicó: "Me pasa todo el tiempo que la gente me trata bien, y si ustedes fomentan el 'tenés miedo que te traten mal', puede generar que alguno me trate mal. Por eso les quiero pedir que no instalemos esto del miedo. Porque esto sí me ocupa la mente".