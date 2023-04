Adriana Aguirre resistió a un violento robo: "Fue una batalla"

17/04/2023 - 20:17 Pura Vida

Adriana Aguirre sufrió un violento robo en pleno centro porteño cuando se acercó un limpiavidrios a su vehículo.

"Lo que sucedió fue horrible, como le pasa a todo el mundo en este país durante tantos años, ¿no es cierto? Fue una batalla. A mí me agarra este trapito, que entre paréntesis, no quiero discriminar ni tratar a todos por igual, pero fue un acto de violencia muy, muy grande y me da mucha impotencia, mucha bronca, muchas ganas de decirle 'escuchame flaco, ¿por qué no me agarraste afuera en lugar de agarrarme adentro del auto y con el cinturón de seguridad puesto?'", contó la exvedette.

Y aclaró que el joven intentó quedarse con su cartera. "Como tenía el celular en la otra mano, mirá cómo me dejaste el hueso, porque te resistí, flaco. Tus ataques de violencia yo no me los banco, había cuatro cámaras filmándote con esa gorrita verde y la camisetita verde mientras me golpeabas contra el vidrio… No quería entregarle nada, porque no quiero entregarle el fruto de mi esfuerzo. Hace 50 años que estoy trabajando y no voy a entregar el fruto de mi esfuerzo", le dijo a Crónica TV.

"No me importa que tengas un arma en la mano, soy una guerrera", relató.