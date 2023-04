A Mercedes Morán no le preocupa envejecer

18/04/2023 - 20:27 Pura Vida

Una relación que se mantiene a pesar del exilio, los viejos rencores, la distancia y los malos entendidos entre una pareja de bailarines de tango, junto a un bandoneonista, es la historia que cuenta "Empieza el baile", protagonizada por Mercedes Morán, Darío Grandinetti y Jorge Marrale, con la dirección de Marina Seresesky.

"Me gustó mi personaje porque era bien distinto a lo que venía haciendo, tenía que indagar en ese universo que para mí era un poco extraño, porque no soy una consumidora de tango", dijo Mercedes Morán a Télam.

La película, que se alzó con el Premio del Público y el galardón al Mejor Actor de Reparto para Jorge Marrale en la reciente edición del Festival de Málaga en España y se estrena el próximo jueves en la Argentina, es una tragicomedia, centrada en Margarita y Carlos (Grandinetti), que vuelve a Buenos Aires desde España.

Allí se encuentra con una situación insólita que lo obligará a viajar en una camioneta destartalada con su antigua compañera de baile y Pichuquito (Marrale), a Mendoza, en una road movie que revelará historias cruzadas, secretos del pasado e incertidumbre hacia el futuro.

"De lo que se trata es de hablar de la amistad", reflexionó la actriz, y agrega que los personajes siguen manteniendo la pasión a pesar del paso del tiempo y "todos tienen una fragilidad muy grande y al mismo tiempo son muy poderosos".

¿Cómo fue trabajar con Grandinetti y Marrale, que se conocen hace años, para lograr la tragicomedia?

Por más conocimiento que tengas, igual era contar una historia de amistad con caracteres que no son los nuestros, y que parecen extraídos de una época de las que ya sólo quedan recuerdos. Pero a los tres nos interesaba indagar en estos personajes un poco mayores que nosotros, en ese diálogo que se establece con la muerte, con la idea de la muerte, sin solemnidad, que pudimos apreciar en el guion y después en el rodaje, que espero que se vea en la película que imaginó Marina (Seresesky), una directora argentina que se fue a vivir España hace muchos años y tiene esa distancia melancólica, pero dulce, sin esa cosa "bajoneante" que dice que "todo tiempo pasado fue mejor". De lo que se trata es de hablar de la amistad que perdura, en cualquier época y en distintas situaciones a pesar del paso del tiempo. Personalmente me gustaba mucho esta actitud, porque uno siempre dice que la gente mayor se pone muy conservadora y que quiere que nada se mueva y que todo se mantenga igual, y ellos no; sobre todo mi personaje, que tiene esa intención de revelar aquellos secretos que no habían sido revelados, para lo cual siento que se requiere de una valentía muy grande. Todos tienen una fragilidad muy grande y al mismo tiempo son muy poderosos.