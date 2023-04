MasterChef se unió a GH y aplastó a la ficción

18/04/2023 - 20:42 Pura Vida

Los realities parecen haberse apropiado definitivamente del interés del público. Si bien MasterChef Argentina no logró aún igual los niveles de rating de su antecesor Gran Hermano, el certamen gastronómico que conduce Wanda Nara registra diariamente números para nada despreciables, en comparación con los de la competencia. Así como la visita del marido de Wanda, el futbolista Mauro Icardi, sumó hace una semana varios puntos a favor del certamen gastronómico, la presencia de varios exhermanitos, entre ellos el ganador Marcos Ginocchio, le dio a MasterChef una importante ventaja contra la telenovela de eltrece, "Argentina, tierra de amor y venganza". Mientras las cocinas más famosas de la TV registraban picos de 15.4 puntos de rating, la ficción argentina sumaba 6,5 puntos.

Wanda disfruta de estos pequeños éxitos del programa que la tiene al frente, mientras responde a las críticas subrayando los buenos comentarios que va cosechando. Al respecto, había retuiteado un mensaje que rescataba lo bien que está realizando su tarea en contraposición con Santiago del Moro, su antecesor, en la versión celebrity.

Santiago fue consultado sobre los mensajes en su contra que la conductora compartió en sus redes. "Con ella tengo la mejor. No pasa nada", le dijo a LAM. Y aportó: "A mí me encanta Masterchef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor". Respecto a los tuits que había compartido su colega, señaló: "No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo".