Cómo es la relación entre Del Moro y Wanda Nara

19/04/2023 - 20:37 Pura Vida

Santiago Del Moro regresó de sus vacaciones tras el éxito de "Gran Hermano" y ya quedó envuelto en polémica. Durante los últimos días, Wanda Nara, quien ocupó su lugar en la conducción de "MasterChef", compartió tweets halagando su propio trabajo y criticando al conductor.

"Me gusta más cómo conduce Wanda 'Masterchef' que Santiago", "Wanda me parece mucho mejor conductora que Del Moro", son algunos de los tweets que compartió Wanda en sus redes sociales.

Frente a las críticas, el conductor de Gran Hermano habló con "LAM" y aclaró esta situación. "Con ella tengo la mejor. Me encanta Wanda", declaró Del Moro. Además fue consultado por los tweets de Wanda: "Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa. Capaz que ni lo vio y lo retuiteó. No, no. Con ella tengo la mejor. No pasa nada".

También se refirió a esta nueva temporada de "MasterChef" Argentina, proyecto que abandonó por GH. "Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta 'MasterChef'. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor", aseguró.

El conductor se refirió a su continuidad en Telefe para la próxima edición de "Gran Hermano". "Para todos los que me preguntan... Muy feliz en Telefe, ya estamos trabajando en la nueva edición de 'Gran Hermano'. Se viene algo espectacular", compartió en su cuenta de Instagram.

"Hermanitos" a la cocina

Cabe recordar que Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina, Nacho Castañares y Walter "Alfa" Santiago fueron los elegidos para entrar al programa de cocina que conduce Wanda Nara en Telefe. El rol que tuvieron fue el de "directores técnicos" de los participantes. Es decir que sólo podían dar indicaciones, pero no tendrían permitido cocinar.

"Los invitados van a poder ayudar con indicaciones como si fueran directores técnicos. Los que optaron por la caja fácil van a tener la ayuda de los invitados en dos momentos específicos y van a ser sus asistentes. Los de la caja difícil también van a tener dos intervenciones de los invitados. Pero no van a ser asistentes, sino que van a tomar el mando de la cocina y seguir cocinando", explicaron.

"MasterChef" tiene un muy buen encendido. En Santiago del Estero se lo emite a través de la pantalla de Canal 7.