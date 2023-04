Cirio fue lapidario con Insaurralde

19/04/2023 - 21:10 Pura Vida

Jésica Cirio y Martín Insaurralde habrían puesto punto final a su relación. Si bien el político desmintió esos rumores, Horacio Cirio, papá de Jésica fue crítico al sostener: "Para mí no es ninguna novedad porque yo desde el principio sabía que no era una persona para Jésica este muchacho por un montón de cosas".

En diálogo con Juan Etchegoyen, Horacio Cirio resaltó: "Son muy diferentes las ocupaciones y los horarios que tienen ellos. Él se dedica a la política, es lo que más le interesa, creo que otra cosa no le interesa. Y ella vive trabajando, o sea que es difícil para los dos convivir".

El hombre que actualmente no tiene relación con su hija se refirió a otras parejas de la conductora de 'La Peña de Morfi' y destacó que ninguno se parecía a Insaurralde. "Capaz en su momento ella necesitó contención, porque más o menos cuando lo empezó a conocer fue cuando empezaron los problemas conmigo", señaló.

"Ella piensa de una manera, debe haber cambiado mucho, porque si no, no estaríamos como ahora, sin vernos. Él se dedica a la política, tiene ambiciones, y para cumplir esas ambiciones, tiene que estar full time, la familia no. Yo lo veo de esa manera".