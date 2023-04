Hochman y la "presión" de encarnar a Fito Páez

21/04/2023 - 20:45 Pura Vida

Ivos Hochman, quien tiene la misión de encarnar al Fito Páez adulto en "El amor después del amor", la serie sobre los primeros 30 años de la vida del artista rosarino que Netflix estrenará el miércoles 26, reconoció que interpretar a una figura tan popular supuso "cierta presión" y a la vez "mucho disfrute actoral".

¿Cómo fue el desafío de encarnar a una figura tan popular?

Parte clave del proceso fue que, además de estar vivo, sobre este personaje hay mucho material físico y también en el imaginario colectivo de la gente. Entonces un poco el gran desafío que siento que nos puso cierta presión y sobre todo mucho disfrute actoral fue decir "bueno, qué tomamos de estos personajes". Yo pensé mucho en "Amadeus" la película de Milos Forman que retrata un Mozart que nadie conoce, que nadie vio y al que este actor increíble (por Tom Hulce) le inventa una risa inesperada que yo no podría asumir porque la gente sabe que Fito no se ríe así. Entonces siempre había como una especie de comparación con lo que se sabe pero siempre intentando no hacer una imitación, sino hacer algo desde mí, pero que al mismo tiempo se vea a Fito.

¿Tuviste encuentros personales?

Yo primero tuve seis meses de preparación del personaje durante el casting y esos seis meses fueron de exhaustivos estudios sobre lo que hay de video, documentales, shows... y después hubo algunos intercambios clave. Fito me habló un día de su pelo cuando toca con Charly en vivo y me dijo "ese pelo que vuela y que se revolea y que no paro de moverlo es de alguna forma el pelo de un joven desesperado por atención, que quiere ser visto, que está tocando junto a uno de sus ídolos". Y luego haciendo un trabajo, preguntándome qué hay detrás de los movimientos de Fito, me dije "claro, él quiere ser visto y estaba haciendo un llamado de atención a su viejo que no podía verlo, que no podía aceptarlo y yendo un poco más allá también a su mamá para intentar traerla desde algo un lado", y eso fue una ficción mía para interpretar al personaje que me ayudó a componerlo con su corporalidad.

¿Sentís que lo lograste?

Un día le dije a Fito antes de empezar el rodaje "siento que está todo muy bien el trabajo que estamos haciendo, pero tengo la sensación de que vos y yo vamos a ser los únicos que no vamos a terminar de disfrutar porque vos nunca te vas a ver a vos en mí y yo nunca voy a dejar de verme a mí".