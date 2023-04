Mica Riera es Fabiana Cantilo en el streaming

25/04/2023 - 20:35 Pura Vida

Si bien la serie "El amor después del amor", que estrena hoy Netflix, gira en torno de Fito Páez, encarnado por Ivos Hochman, la historia del rosarino no puede contarse sin Fabiana Cantilo, colega y expareja.

Para la actriz y modelo nacida hace 31 años en Santa Fe, es "hermoso" visitar a las figuras de la cultura de aquel tiempo: "A mí, particularmente, es la época que más me gusta de todas. Siempre fui muy consumidora del rock de los 80 y toda mi vida escuché a Charly, a Spinetta, a Fito y a Fabi, es lo que sonaba en mi casa".

¿Cómo fue encarnar a una figura tan popular y vigente?

Para mí el peso pasaba por saber que Fabi lo iba a ver y que tenía que sentirse identificada y me encontré algunas veces llamándola por teléfono para preguntarle nimiedades, pero que necesitaba saber, como por ejemplo "che, Fabi, vos en los 80 ¿sabías tocar el piano?".

¿Tuviste encuentros personales con Cantilo?

Yo quería saber que estaba detrás de todo lo que se cuenta, qué era lo que le pasaba a Fabi con todo eso que no aparece, pero yo sí tenía que encarnarlo. Entonces le hice muchísimas preguntas de todo y Fabi me respondió absolutamente todo en una charla de seis horas sin parar, donde entre otras cosas me dijo "yo no paro de moverme nunca, siempre estoy moviendo alguna parte del cuerpo. Siempre me siento incómoda. Siempre como que me pica algo", y eso yo lo había visto, pero que ella me lo diga me dio libertad a mí también para trabajarlo.