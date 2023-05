La telenovela de Suar divide las aguas

02/05/2023 - 22:56 Pura Vida

Si bien había muchas expectativas con el estreno de la segunda temporada de "Argentina, tierra de amor y venganza", el público no terminó de engancharse con la telenovela producida por Adrián Suar, según lo delata su bajo rating. Ante voces a favor y en contra, Federico D'Elía, uno de sus protagonistas habló de los números de audiencia. "El rating no significa si algo es bueno o malo. Salimos en el canal y a la hora está en Youtube, a las dos horas está en flow y así. Y son números que no se cuentan. Aunque los números no tengan que contarse. Lo importante es saber qué es lo que uno hace y la importancia de estar contento con la historia que estás contando", sentenció en el ciclo radial "Por si las moscas".

Por otra parte, advirtió que la ficción podría desaparecer "si solo se ofrecen realitys". Llamó a "proteger" y "valorar" la producción de ficciones en la TV abierta, porque implican un gran "riesgo". "Si no hacemos ficción en la TV abierta, si solo le damos a la gente reality y programas de panel, la gente se puede acostumbrar a eso y la ficción puede desaparecer. Porque si bien tenemos las plataformas que te dan la libertad del on demand, de mirar sin publicidades y sin horarios, la televisión sigue vigente".

Sobre la ficción, destacó: "Atav demuestra que no estamos deconstruidos. Hay que valorar mucho no sólo que se cuenta una historia de amor gay, sino cómo se cuenta. Porque se cuenta como una historia de amor más. Con humor, con alegría, con diversión. Es un valor en eso Atav, también porque habla de la dictadura a muchas generaciones que también nacieron con la democracia".