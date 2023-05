Jorge Rial vuelve a la Argentina: sus últimas palabras desde Bogotá

05/05/2023 - 13:21 Pura Vida

El periodista Jorge Rial, que el sábado pasado fue internado de urgencia en la ciudad colombiana de Bogotá tras sufrir un cuadro cardíaco complejo, agradeció a través de sus redes sociales a quienes sin conocerlo "pelearon" a su lado y adelantó que "pronto" regresará a Buenos Aires.



"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia", escribió el periodista en su cuenta de Instagram debajo de una foto donde se ve la cama vacía de la clínica Del Country de Bogotá.



"Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. A seguir recuperándome. Gracias a los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual, es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida", completó Rial, que se encuentra en Bogotá acompañado de sus hijas y hacia donde también viajó el doctor Guillermo Capuya.



Esteprofesional -muy conocido también para el público televisivo por su tarea de difusión de temas médicos en medios como C5N- ya adelantó en los últimos días que, una vez que el cuadro de Rial estuviera estabilizado y los profesionales del centro de salud bogotano lo consideraran, el conductor sería trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario para continuar su recuperación en el país. El viaje, de no mediar inconvenientes, está programado para mañana, según informó el canal en el que se desempeña el ex "Intrusos".



El conductor al frente del ciclo "Argenzuela", de C5N, estaba de vacaciones en Bogotá cuando empezó a sentir un dolor en el pecho. El sábado pasado fue internado en la clínica donde lograron compensarlo y, entre otras cosas, debieron colocarle un stent.