INIMAGINABLE PELEA | Icardi le recordó a Moria su pasado en la cárcel

Además de su trayectoria, Moria Casán es conocida por su "lengua karateca", pero Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara, no se queda atrás. Hace unos días, ante una consulta de LAM, la diva había piropeado al futbolista, al considerarlo "una bomba", pero más tarde cuando le preguntaron si creía que Icardi "marcaba territorio con su esposa", Casán lanzó: "Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho". La respuesta del futbolista no tardó en llegar a través de las redes sociales: "Gracias, Moria, por tus piropos y halagos. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empochándome. Y sinceramente, con el nombre que tenés, no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias", escribió Mauro.

Y el hilo siguió con la respuesta de Moria, quien le recordó "El China Gate". "Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio. ¿Por otra parte, mandás tweet para lo que consideras una pavada? Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara. Me da que sos sometido y cholulo, camuflado de superado".

Por supuesto, hubo "retruco". "Moria querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote 'diva', pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás. La vamos a hacer corta, lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas dado el simple hecho que no me conocés...", le contestó Icardi, y siguió: "PD: No hablemos de agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron".