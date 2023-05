Marcela Tinayre palpita su vuelta, la de su madre y su hija

07/05/2023 - 20:47 Pura Vida

La televisión va buscando maneras de no perder atractivo. Y en esa tónica, el clásico programa "Polémica en el bar" volverá a América TV con una nueva temporada a cargo de una conductora, por primera vez en los 60 años, desde su creación.

Y la elegida por Gustavo Sofovich, el hijo de Gerardo (creador y único conductor hasta su muerte), es Marcela Tinayre, la hija de Mirtha Legrand, quien haciendo uso de una recordada frase que lleva su firma, dijo que está dispuesta a empezar "con la mejor de las ondas". Mientas admitió que le encantaría que se concretara el pase de los "Almuerzos de Mirtha Legrand", a la misma pantalla, en la que también se analiza el arribo de Juana Viale, su hija.

"Mirtha (Legrand) va a volver, ella manda whatsapp a las dos o tres de la mañana y me dice 'no sabes lo bien que me siento', además le dije, vas a estar todo el día con su compañero más fiel (por el marcapasos)... lo de mamá y Juana (Viale) todavía no se sabe, te lo juro. Ojalá estemos las tres en la tele y ojalá que en el mismo canal, sería un logro maravilloso", le dijo Marcela Tinayre a Catalina Dlugi, en su ciclo radial.

Las negociaciones de los productores de Mirtha con América TV se abrieron luego de que llegara a su fin el contrato con el Trece; y comenzaron a madurar aún más con la declaración pública que hizo Marcelo Tinelli, el flamante director artístico y de nuevos formatos del canal, en "Desayuno Americano", donde remarcó: "Más allá de la relación personal que tengo con Nacho Viale, el cariño que le tengo a Juana, me parece que Mirtha es una figura espectacular para América".

Y sumó: "Yo creo que hay una negociación abierta en otro lado que no está del todo cerrada, pero creo que el canal está para hacer el esfuerzo de tener a Mirtha en la pantalla".

Por ahora, la que calienta motores para su vuelta a la TV es Marcela Tinayre, quien ya grabó el piloto al frente de "Polémica en el Bar", sobre cuya experiencia adelantó: "A mí me gusta descubrir gente en la televisión, lo que más me cuesta es hacer humor, yo no me río de cualquier cosa, estamos ahí dando vueltas con ese tema, pero estoy contenta. Voy a empezar con la mejor de las ondas", remarcó jugando con el reverso de ese audio que circuló en el pasado donde se la escuchaba decirle a una productora que iba a ir a un programa al que la invitaban, pero "con la peor de las ondas".

Marcela ya tiene panel elegido para acompañarla: los humoristas Claudio Rico, Pachu Peña, y varios compañeros en la mesa, entre los que figuran: Ceferino Reato, que el año pasado sorprendió como analista del reality Gran Hermano; el exGH Walter "Alfa" Santiago, Gabriel Shultz y el abogado Fernando Burlando, bajo la producción de Gustavo Sofovich y Kuarzo.

Como Tinayre desembarcará en América, espera que también su madre y su hija compartan ese canal, pero todo está por definirse.

Sobre Juana Viale, fue su hermano y productor, Nacho Viale, quien contó que su idea no sería la de acompañar a Mirtha en sus ciclos como lo hizo en el Trece, sino encarar un programa orientado a las causas que ella defiende, como el cuidado de los animales, el medio ambiente, el planeta. "Pero el canal le responde 'necesitamos sangre'. El canal necesita un programa que apoye a la abuela con contenido político, social y de espectáculos". Habrá que ver qué decide finalmente Juana.