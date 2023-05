Rusher contó cómo está su relación con la "China"

08/05/2023 - 20:25 Pura Vida

Si bien el trapero santiagueño Rusherking está acostumbrado a leer su nombre en los portales dedicados al mundo del espectáculo por su perfil como músico del género urbano, su relación con la actriz Eugenia la "China" Suárez amplificó esa exposición, la que alcanza límites imaginables desde que anunciaron su ruptura cuando iban a cumplir un año de noviazgo.

Pero Thomas Nicolás Tobar, nombre verdadero del músico, está cansado de las historias mediáticas que comienzan a tejerse a partir de sus posteos en las redes sociales. El fin de semana, por ejemplo, se especuló con que la frase que había compartido en Twitter haciendo referencia a que "uno nunca termina de conocer a las personas", estaba dirigido a la actriz, igual que: "Para mí, la solución es no esperar nada de nadie".

Para poner fin a las especulaciones, el cantante le escribió a "Pochi" de la cuenta @gossipeame y dejó en claro que actualmente lo único que quiere es enfocarse en la música. "Me dijo que la última vez que hablaron fue el 19 de abril porque él tenía que buscar unas cosas por su casa", informó la comunicadora y dueña del perfil.

Y amplió: "Acabo de hablar con Rusher, es un amor. Me dijo que sus tweets no son dedicados a la 'China', que él no era el que hablaba con ella en el after (de la Bresh) por mensajes, que le desea lo mejor y que le parece bárbaro que se divierta y que disfrute".

Además, explicó: "Me dijo que se cansó de que digan tantas mentiras, por eso decidió hablarme y que quiere enfocarse en la música. La verdad que me pareció súper amoroso y educado, así que aclarado el tema y en primera persona".

El santiagueño está trabajando en lo que será su nueva trabajo discográfico, del cual va compartiendo algunos singles con sus seguidores como lo hizo recientemente con "Intensidad", cuya letra también fue relacionada con la situación sentimental que transita con la "China", motivo por el que aclaró que ese tema lo tenía escrito antes de conocer a la actriz.

La "China" no se queda atrás

Después de haberse despachado en Instagram con la frase "Te rompen el corazón y te piden a cambio amor", en la que muchos de sus seguidores leyeron una indirecta a su expareja, Rusherking, la actriz Eugenia la "China" Suárez volvió a dar que hablar por su cercanía al flamante ganador de Gran Hermano 2022, el salteño Marcos Ginocchio.

Si bien coincidieron en la fiesta Bresh, ambos se encontraron luego en el after de Lizardo Ponce, el influencer que puso su casa para divertirse algunas horas más con un grupo de amigos selectos. A horas de haber compartido en la "juntada", ambos comenzaron a seguirse en Instagram. "Marcos y China en el after de Lizardo, se empezaron a seguir", contó la influencer Juariu, evidenciando el follow mediante capturas de pantalla. ¿Pegaron onda?

La actriz también había compartido en sus redes: "Cuando la vida te regala personas extraordinarias, cuídalas. Esas no regresan". Antes de las indirectas con destinatario anónimo se dejó ver cerca del cantante Lauty Gram y bailando muy sexy con la actriz Valentina Zenere.