"LA MÚSICA SE ELIGE POR UNA CUESTIÓN PASIONAL"

10/05/2023 - 22:12 Pura Vida

POR EMILIO MARCELO JOZAMI / De la Redacción de EL LIBERAL



"Naranjo en flor", "Sur", "Cuartito Azul", "Malena", "Garúa" y "Cafetín de Buenos Aires" son algunos de los tangos que Juan Carlos Baglietti y Lito Vitale presentarán este sábado 13 en la apertura de la temporada turística 2023 de Las Termas de Río Hondo.

"Nosotros vamos a hacer un repertorio de tangos porque nos dijeron que ahí se suele iniciar el espectáculo con tangos y después cierra Soledad", le dijo, a EL LIBERAL, Lito Vitale cuando destacó el repertorio que presentarán esa noche en la "Ciudad Spa".

"Tangos" es, además, el reciente EP que presentaron a nivel nacional. En esta placa no solamente cantan con particular estilo las composiciones mencionadas sino que ponen en primer plano la esencia tanguera de canciones del rock argentino como "Viernes 3 A.M.", o la canción de Fito "Sobre la cuerda floja".

Este sábado, además de Baglietto y Vitale estará en la "Ciudad Spa" Soledad Pastorutti.

-¿Cuál es el repertorio que van a presentar con Baglietto este sábado 13, en Las Termas?

Nosotros vamos a hacer un repertorio de tangos porque nos dijeron que ahí se suele iniciar el espectáculo con tangos y después cierra Soledad. Así que vamos a hacer un concierto específico de tangos, visitando algunos clásicos de ese repertorio como "Naranjo en flor", "Garúa" y un montón de tangos que con Juan (Baglietto) solemos hacer desde hace años.

-Con Baglietto ha formado un dúo extraordinario que ya lleva 32 años. ¿Cómo se logra sostenerse en el tiempo y con un mensaje de compromiso permanentemente?

Evidentemente no hay ninguna fórmula que dé un resultado en lo artístico porque siempre lo artístico pasa por un lugar de vibración en conjunto que no se puede planear. Nosotros, con Juan, nos llevamos muy bien humanamente y artísticamente. Este dúo es algo que nos da mucha satisfacción porque también hay mucha gente que disfruta de lo que hacemos y eso hace que se potencie en el tiempo el proyecto. Cuando vos tenés un proyecto que no congenia con el público, naturalmente, el proyecto tiende a cambiarse o a desaparecer. En el caso nuestro, con el dúo, tuvimos la suerte de que un montón de gente nos siga, disfrute de lo que hacemos y de las propuestas que en cada año vamos realizando. A nosotros no nos gusta hacer el estudio de marketing y darle a la gente lo que la gente quiere escuchar sino lo que nosotros queremos comunicar. En este caso, una de las facetas más importantes que tenemos en el dúo, no es la única, pero es la más importante, de alguna manera la más particular, es como encaramos los tangos y ahí (Las Termas) es lo que vamos a hacer el sábado (13, día de la presentación).

-…y sin dudas que ese lenguaje común que tienen, que es la música, los hermana y hace a esta trascendencia de ustedes.

La gente que se dedica a la música tiene un amor por la música muy importante porque es el motor fundamental. A la música no se la elige por una cuestión laboral sino que se elige por una cuestión pasional y, después, tenemos algunos músicos la suerte de vivir de lo que hacemos, pero no modificaríamos nada de lo que hacemos porque no funcione industrialmente; o sea, la cosa tiene que ser bastante fiel a lo que uno quiere hacer y después tratar de comunicar y acercar a la gente lo que uno considera que es lo más genuino.

-¿Cuánto lo influyen el tango que hace Bajofondo u otras agrupaciones de tango electrónico?

Algunas cosas me gustan y otras cosas no me llaman mucho la atención, pero me parece que es una buena propuesta. Yo no soy amigo de criticar mucho. Yo siempre hablo de lo que más me gusta y, por supuesto, Gustavo Santaolalla (creador de Bajofondo) es un músico que admiro profundamente. Ya la tarea que hizo produciendo "Café de los Maestros" es algo inédito, de gran calidad artística y una especie de mojón importante, registro de la actividad de tantos maestros de tango en su momento de vejez pero aún en actividad. Ese es un registro que debemos agradecer a Santaolla y su producción porque, increíblemente, a nadie se le había ocurrido hacerlo. Me encantaría que haya uno dedicado a los folcloristas, otro a los jazzeros, a todos los músicos que tienen que ver con nuestras músicas más genuinas.

-¿Por qué consideras que el tango tiene esa proyección internacional que no la tiene, y aún la sigue buscando, el folclore?

No sé cuál la razón. Atahualpa (Yupanqui) estuvo viviendo en Francia y actuando por todo Europa a la par de Piazzolla (Astor) y tuvo, inclusive Mercedes Sosa interpretando grandes obras del folclore, repercusión. Evidentemente, algo pudo conectar con el público de todo el mundo. Pero es verdad que la atracción de la danza del tango, tan sensual y tantos años de orquestas típicas de tango con esos arreglos increíbles, dejaron como un puntapié inicial para que la música del tango se expanda por el mundo. De todos modos, no podría decirte cual es la razón por la cual el folclore no corrió con la misma suerte porque es indudable que hay igual cantidad de geniales compositores letristas tanto del folclore como del tango. . Yo participé de una película que se llama "Zonda", de Carlos Saura. Yo hice la producción musical de esa película. Ahí hay un muestreo de la danza del folclore, de la mano de "Koki" y "Pajarín" Saavedra, como también de algunos músicos más alternativos como Luis Salinas, Leo Aguirre o Gabo Ferro y Luciana Jury y más tradicionales como Soledad y como el "Chaqueño" Palavecino que conviven en esa película mágicamente y filmado genialmente por Carlos Saura. Quizás, eso también puede haber ayudado a una expansión del folclore en el mundo.

El rock y lo electrónico, con sus hijos

-¿Cómo se vive el cantar juntos con sus respectivos hijos?

Muy bien.No vamos a ir con los chicos porque el proyecto con Julián Baglietto y Jano Vitale es la faceta más como electrónica y roquera de lo que hacemos y acá nos piden tangos. Así que vamos a ir en dúo, pero se vive con felicidad y disfrutamos mucho de compartir la música con nuestros hijos. Es un verdadero placer y una bendición de que los chico nos den la posibilidad de disfrutar de música en conjunto.