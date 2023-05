Lito Vitale: "Soy un admirador de pianistas de tango que en estos últimos años han transformado la música"

11/05/2023 - 08:35 Pura Vida

El tango no es una casualidad en la vida de los músicos argentinos Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. Y es el propio Vitale quien explica de dónde viene ese amor por esta música.

-¿Cómo llega el tango a tu vida?

Nosotros tenemos una formación de padres que escuchaban mucho tango, padres y madres que nos hacían llegar el sentimiento tanguero que es una música que es muy rica no solamente musicalmente sino poéticamente, al igual que muchas obras clásicas del folclore. En nuestro inconsciente tenemos marcado bien a fuego las melodías y los textos de grandes del tango, que son muchos de los tangos que elegimos nosotros para tocar, para reinterpretar. Yo, en lo específicamente musical, soy un gran admirador de grandes pianistas, empezando por Salgán, por supuesto, y grandes pianistas de tango que en estos últimos años han transformado la música, dando clases magistrales de cómo encarar la música del tango desde lo más tradicional hasta los tangos más al estilo de Piazzolla. Soy un gran admirador de los pianistas de tango y todos me nutren y me influencian para después tratar de trazar mi estilo personal.