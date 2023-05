Salieron a la luz las condiciones que Mauro Icardi le habría puesto a la joven con la que le fue infiel a Wanda Nara

14/05/2023 - 10:31 Pura Vida

La novela que montó Mauro Icardi y Wanda Nara vuelve a copar los portales de espectáculos, sin embargo, las repercusiones ya no son las mismas que hace meses atrás cuando recién estallaba el escándalo por las supuestas infidelides del deportista a su esposa y viceversa. En esta ocasión quien rompió el silencio fue una joven que habría sido la tercera en discordia.

Según informó el sitio TN, Mauro Icardi en un escándalo luego de que aparezca el rumor de haber tenido un encuentro con Candela Lecce, su supuesta amante, la última vez que vino a la Argentina. En medio de las especulaciones, aparecieron audios en los que la joven relató cómo fue el encuentro con él y cuáles fueron los requisitos que el delantero le puso para verse.

Pochi, la dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame fue la encargada de compartir este material al aire de Entrometidos en la tarde (NET TV) y aumentó la polémica sobre la infidelidad de Icardi hacia Wanda Nara. En uno de los audios, se la escuchó a Cande expresar: “Me hizo jurar que iba a tener todas las redes sociales cerradas”.

“Cuando pasó todo lo que yo salí a hablar el 21 de marzo, a los tres días yo me desaparecí de las redes sociales y él me llamó”, comenzó contando la joven en las notas de voz que le envió a Pochi.





Candela continuó con su relato: “Me dijo que estaba viniendo para acá, me vino a buscar, me fui a Buenos Aires, pasé la noche allá y me volví al otro día. Me hizo jurar que iba a tener todas las redes sociales cerradas. yo no le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Después él me eliminó de todos lados pero yo tenía su WhatsApp. Me dijo que no le podía decir a nadie, la típica”.

Lecce se mostró indignada cuando vio a Icardi en las grabaciones de MasterChef (Telefe) junto a Wanda Nara. “Cuando vi todo esto que fue a grabar el programa yo dije ‘soy una pelotuda’, me hizo todo el cuentito. Yo me quedé en hotel y él iba y volvía, pasamos la noche ahí y después no lo vi más”.

“Al otro día me tomé un colectivo y me vine para acá porque yo tenía que trabajar. Cuando nos vimos él me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar”, explicó Lecce en otro mensaje de voz.

Sobre la imagen que circuló en las redes de Icardi manejando el auto con el que habría pasado a buscar a la promotora, ella explicó: “En un momento aproveche al llamar a mi mamá para sacarle la foto esa”.

Candela dio detalles de ese encuentro con el delantero: “Me fue a buscar en un auto, en una coupé roja, te lo quería contar a vos de chusma, para que veas que no es todo color de rosas, ni el circo ese que andaban mostrando”.