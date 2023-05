Amante pone contra la pared a Icardi

15/05/2023 - 20:43 Pura Vida

Wanda Nara blanqueó que está separada de Mauro. A partir de ese momento, aparecieron las supuestas amantes del futbolista. Entre ellas, Candela. La joven promotora fue dura con el jugador de fútbol, quien desmintió todo lo dicho por Candela y compartió varias capturas en su cuenta de Instagram de su galería de fotos donde argumentó que en esos días y horarios estuvo en otro lado.

"Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Qué lástima como te da la cara para intentar limpiar tu imagen, uno se tiene que hacer cargo de lo que hace en la vida. Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle. ¿Qué pasa?, ¿se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad".

A través de sus historias de Instagram, "Cande" se grabó por primera vez y salió a hablar del vínculo que según ella tuvo con el futbolista. "Bueno, la verdad no sabía si salir a hablar o no. Yo tengo muchas cosas para perder, mi trabajo por ejemplo que ya está y me cuesta mucho esto. Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente".