"Alfa" protagonizó un cruce verbal en la vía pública: se bajó del auto y casi termina a los golpes

A través de los muchos cruces que protagonizó con sus excompañeros mientras estuvo dentro de la casa de Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago demostró que no es de los que se quedan callados cuando algo no les gusta. Esta vez, el conflicto fue en la vía pública.

Antes de que el video en el que se lo ve bajando de su vehículo, furioso, en dirección a una camioneta fuera subido a Instagram, "Alfa" se apuró en hacer su descargo virtual. "¿Cómo andan? Les cuento antes de que empiecen a hablar o de que se viralice el video. Hoy venía circulando muy tranquilo por Avenida del Libertador, escuchando música, a 50 o 60 kilómetros por hora. Venía muy tranquilo", empezó contando.

Y siguió: "Se me pone una camioneta al lado, y me dicen '¡Alfa!'. Lo miro, lo saludo. Pero el que iba en el lado del acompañante me dice 'viejo puto'. Pasaron y aceleraron. Entonces, ¿qué hice? Los seguí, puse el auto adelante, frené y me bajé".

"Les dije '¿viejo puto a quién?'. Los dos arrugaron. Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenés que bancar. Y yo por más que sea una persona pública, no me voy a bancar que me puteen o me digan lo que sea en la calle. No me lo voy a bancar de nadie y nunca. Si me decís viejo puto, bancátela vos", resumió.

Tras la salida de GH2022 "Alfa" se volvió un personaje popular, y eso le abrió puertas en los programas de TV.