Camila Homs confesó que no se siente preparada para el Bailando de Tinelli

17/05/2023 - 20:00 Pura Vida

Desde que se anunció el regreso del Bailando, el reality que Marcelo Tinelli conducirá esta vez por América TV, el nombre de Camila Homs fue uno de los que más fuerte sonó como una posible participante. Sin embargo, la modelo, ex del futbolista Rodrigo De Paul, reveló que no formará parte del programa por falta de tiempo.

“Me reuní, pero por ahora decidí que no voy a estar en el Bailando. Sentí que era mucha carga horaria, mucha carga corporal y mental. En este momento, no estoy preparada para eso”, confesó en un móvil de LAM.

Además, aclaró que pensó mucho antes de tomar esa decisión y no descarta hacerlo en el futuro. “No le cierro las puertas. Para un futuro no lo descarto, pero hoy en día siento que no. A lo mejor me arrepiento porque sé que es una experiencia increíble”, aseguró.

Y añadió: “Hablé con mucha gente porque realmente me costó tomar la decisión. Mucha gente me tiraba para adelante, me decía que tenía que vivirlo, pero yo siento que en este momento no estoy preparada”.