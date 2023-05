VIDEO | Johnny Depp lloró ante la ovación, en medio de su controvertida presencia en Cannes

18/05/2023 - 20:12 Pura Vida

Después del escandaloso juicio con denuncias de violencia doméstica por parte de su exesposa, la también actriz Amber Heard, y del fallo a su favor, Johnny Depp reapareció en la escena pública al presentarse en el Festival de Cannes 2023 para acompañar a "Jeanne du Barry", la película en la que interpreta a Luis XV.

Si bien fue muy aplaudido en la alfombra roja, el filme dirigido por Maïwenn fue bien recibido por el público y Depp se llevó una ovación de pie que duró 7 minutos, que ocasionó que se emocionara hasta las lágrimas.

Para la directora también fue muy emocionante porque creyó en el actor y lo convocó ni bien había terminado el juicio con su ex, que comenzó en 2018 a raíz de una publicación, y le cerraron muchas puertas al actor en Hollywood. Lo apartaron de "Piratas del Caribe" y "Animales fantásticos y dónde encontrarlos".

Permaneció cuatro años alejado de la pantalla grande hasta que terminó el juicio en el que finalmente su ex tuvo que indemnizarlo por haber declarado con "malicia".

Si bien Depp fue ovacionado, también hubo algo de controversia. "Si tú apoyas a Cannes, apoyas a los depredadores", publicaron en sus redes sociales los seguidores de Heard.

Johnny Depp is met with a rapturous standing ovation as he enters the Palais for the premiere of ‘Jeanne du Barry.’ #Cannes2023 pic.twitter.com/C9LVJ6UGvb