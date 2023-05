Rusherking visitó su colegio, el "Presbítero Pedro Fils Pierre"

20/05/2023 - 00:37 Pura Vida

Rusherking siempre vuelve a los lugares que lo hicieron feliz. Thomas Nicolás Tobar, tal su nombre real, no olvida sus orígenes, no olvida a La Banda, la ciudad santiagueña en la que nació. Ayer, aprovechando un espacio de su apretada agenda de actuaciones, volvió al pago no solamente para reencontrarse con su familia sino también con sus profesores, aquellos del colegio "Presbítero Pedro Fils Pierre" que lo formaron en valores.

El músico fue hasta el edificio de avenida Belgrano y Las Heras, en La Banda, en el que está el establecimiento escolar. Su aparición, inesperada, en el patio del colegio causó revuelo y todos los estudiantes convergieron hacia su figura para saludarlo, abrazarlo, hacerse fotos, selfies y solicitarle autógrafo. Él, siempre solícito, accedió a cada uno de los pedidos.

"Qué hermoso volver a mi colegio y que me reciban así. Qué emoción. Gracias", escribió el exnovio de Eugenia la "China" Suárez en sus redes sociales con más de 4 millones de seguidores. El viaje, además, fue la oportunidad, incluso, de reencontrarse con algunos de sus compañeros de curso.

Por lo visto, el rapero estuvo acompañado por su tía y se mostró feliz al compartir otra historia con una foto de ambos.

Finalmente, los alumnos de quinto año del establecimiento educativo le pidieron una foto colectiva y la subieron a sus redes sociales.

Además, cada vez que vuelve al pago, ya son un clásico las fotos que sube Rusherking a su Instagram comiendo empanadas o productos panificados típicos de su tierra.

Ahora, sus seguidores están expectantes de saber si Rusherking se quedará hasta hoy para asistir al inicio del Mundial Sub-20 de fútbol en el estadio Único Madre de Ciudades, en el que se disputarán los partidos entre Guatemala- Nueva Zelanda y Argentina-Uzbekistán. Sólo él lo sabe.

Cuándo dejó el colegio

Por otra parte, el autor de "Perfecta", en una entrevista que supo brindar a la revista Gente, evocó cómo fueron sus últimos meses académicos: "El colegio lo dejé en el último año cuando me empezó a pasar todo lo de la música. Pero no fue que tomé la decisión. O sea, yo estaba por quedarme libre por las faltas y tenía que grabar el videoclip de una colaboración en Buenos Aires. Así que organicé todo en mi mente con tiempo y espacio para tomar el colectivo a Buenos Aires, grabar el video durante dos horas y volver a Santiago. Flasheaba que me iba a salir piola. Pero el video se retrasó, el colectivo también, y terminé llegando a mi casa como a las ocho de la noche cuando yo iba al colegio a la mañana… Obviamente fui con mi mamá a rogar, pero no hubo forma, perdí el año, perdí todo".