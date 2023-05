Rago: "Lo que pasó con 'La Extorsión' fue casi un milagro"

20/05/2023 - 20:48 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami /De la Redacción de EL LIBERAL.

-¿"La Extorsión" denuncia, enuncia e interpela el accionar de los servicios de inteligencia?

FRIGERIO. Es una película ciento por ciento ficción. Eso es importantísimo. No está basada ni en hechos reales, no es la historia que le pasó a nadie. Es un guionista, Emanuel Diez, que escribió "La Extorsión" de punta a punta. Es ficción absoluta. Lejos de interpelar, después cualquier parecido corre por cuenta de cada uno.

RAGO. Igual, tampoco hacernos los caretas. Conocemos historias y todo…puede haber habido alguna…y, sobre todo, nos pasa en la actuación, seguramente a Andrea también, nos va quedando en la memoria y en el cuerpo hechos que, por ahí, en la vida real sucedieron. No podemos ignorar que existan casos similares. Esta película no habla de ningún caso verdadero. Es una ficción de punta a punta como lo dijo Andrea.

- Andrea, ¿qué significó tu papel en "La Extorsión" si lo comparamos con tus otros trabajos en cine?

Me ha sorprendido la convocatoria para trabajar en cine, empezando por "El Ciudadano Ilustre", después "Mi obra maestra", "Desearás al hombre de tu hermana". Todos han sido muy diferentes. En este caso ("La Extorsión"), me gustó mucho el guión. Nunca había hecho un policial y ninguna película de acción de esta característica. Ya el género me interesó. El guión está muy bien escrito. Nosotros hicimos muchos ensayos. Nos preguntamos, entre nosotros, muchas cosas para estar cómodos y saber que nada de lo que estábamos haciendo iba a quedar como extraño dentro de la película o fuera de lugar. Eso te da una comodidad y una tranquilidad con lo cual el desafío mío fue concentrarme en mi personaje. Los desafíos son, por lo menos para mí, agradables porque no me gusta estar en situaciones cómodas cuando estoy actuando. Si estoy muy cómoda, el resultado, seguramente, no va a ser el mejor. Todo ese combo fue lo que me atrapó a decir que sí a "La Extorsión" y el resultado me deja conforme también. Cuando hay un equipo y todos juegan bien no importa el que hace el gol. Esto hago una analogía con nuestra Selección Argentina. Esta película tiene un equipo muy sólido. El Messi que tenemos, el de la actuación, pudo hacer su juego bonito.

- ¿Ese trabajo en equipo y la historia le dio el éxito a "La Extorsión"?

RAGO: Esta película lleva dos meses en el cine y ya pasó los 400 mil espectadores. Eso es casi un milagro. Uno puede imaginar, lo tengo a Francella, un elenco que funciona muy bien, un director experimentado, un guión bien trabajado, pero después no sabes qué puede pasar en el cine en cuanto al éxito comercial. Lo que pasó con "La Extorsión" fue casi un milagro y es alentador.

-Pablo, Juan José Campanella comparó "La Extorsión" con el filme "Sin Salida". Dijo que es el género de Alfred Hitchcock , el de una persona contra todo un aparato y la comparó con las novelas de Robert Ludlum. ¿Cuál es tu propia lectura?

Mi lectura es que Campanella es muy generoso. No había oído ni leído que había dicho esto sobre la película. Me enorgullece que lo diga. Es un referente no solamente para nosotros como actores sino para el director de esta película: Martino es como un hijo pródigo de Campanella dentro del mundo del cine. Estoy de acuerdo con lo que dice Campanella. La película tiene un nivel que muy pocas veces vemos en películas de este género. No vemos muy seguido películas de este calibre, de este tono en el cine argentino. La película alcanza un muy buen nivel en ese sentido porque "La Extorsión" te tiene atornillado a la butaca porque no sabes para dónde va y te va a sorprender, seguro que te va a sorprender. Me encantaría estar de vuelta en el momento de no haberla visto para poder sorprenderme de nuevo. La gente la vuelve a ver. En el caso de mi familia, mis sobrinos vinieron al estreno y después me contaron que fueron a llevar amigos porque querían compartirla y ver su reacción en el cine. Le pasó a mi vieja que volvió a ir a verla al cine. Para que mi vieja vaya a ver dos veces mi película ya es un montón.

Andrea contó cómo se convirtió en Carolina

Andrea contó cómo se convirtió en Carolina Guerrero y Saavedra: "Cuando me dieron el guión y vi que mi personaje era una azafata dije es fácil, me va a salir de taco hacer una azafata". Uno convive, viaja mucho. Llamé a algunas personas que yo conozco y que son auxiliares de a bordo. Ahí aprendí muchas cosas. Yo, primero, subestimé el desafío y después me di cuenta que no, que había mucho por aprender desde la postura que tiene la azafata, la forma de relacionarse con los pasajeros y lo preparada que tiene que estar para alguna situación particular que pueda llegar a suscitarse dentro del avión. Esta forma de vincularse con el pasajero tiene que ser muy amable, muy firme y además muy atenta a lo que pasa . Después me enteré de muchas cosas que no sabía, lugares del avión que no sabía que existía. Mi personaje lo tuve que completar gracias a esa información que recabe entre la gente que en la vida real son personal de a bordo".