Quién es el exGran Hermano le pidió a Marcelo Tinelli que le tire "un centro"

21/05/2023 - 20:28 Pura Vida

El paso por la casa de Gran Hermano 2022 no les sirvió a todos de trampolín para concretar nuevos proyectos laborales. Algunos están quemando sus últimos cartuchos para intentar permanecer en los medios. Uno de ellos, es el taxista Juan Reverdito, quien a través de sus redes sociales se postuló al Bailando 2023 con un video, al que reaccionaron tanto Marcelo Tinelli, el conductor del reality show, y Moria Casán, una de los jurados.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, el taxista simula estar llamando a Tinelli, y en vista de no recibir su respuesta, dijo: "Vamos atendeme el teléfono... Tirame un centro, Marce. No me contesta", se lamentó.

Después, hizo como si le estuviera enviando un audio: "Escuchame, Marce querido, no puede faltar un cuervo en el Bailando... aparte la voy a romper, olvidate. No voy a parar hasta que me llames y me confirmes: Juan al Bailando", cerró.

Rápidamente, Tinelli reaccionó al video y lo reposteó en sus historias de Instagram: "Lo ven a Juan Reverdito en el 'Bailando 2023'?", escribió el conductor.

La primera en hacerse eco al video fue Moria, quien enfatizó: "K no lo llamen Marce, please, k no tuteen, o boss, o jefe o SR, necesito star en el bailando, podré? Gracias x sí o no", respondió "La One" en el video del tachero que compartió "LAM" en su cuenta de Twitter. Los exGH confirmados son Coti Romero, Alexis y Tomás Holder.