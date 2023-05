La ex de "La Mole" Moli hizo durísima confesión que estremeció a todos

21/05/2023 - 20:31 Pura Vida

Después de 30 años de convivencia, en 2019, Marta Galiano, la ex del exboxeador Fabio "La Mole" Moli se animó a denunciarlo por violencia de género, decisión en la que solo la apoyó su hija mayor Marina, no así sus otros dos hijos varones. "La Mole" admitió ante la Justicia haberle dado "la cachetada", según lo reveló en "Intrusos", y aclaró que sabe que se equivocó.

Marta también abrió su corazón en el mismo programa y contó que la discusión principal era por la paternidad de su hija mayor, Marina, que el boxeador dudaba que fuera suya: "Los golpes comenzaron cuando me decía que Marina no era su hija", dijo.

"No es cierto que Marina no sea hija de La Mole. Y estoy segura que en el fondo él sabe que ella es su hija… Mi hija está destruida porque él le echa la culpa de todo. Me dijo que por culpa de ella se destruyó la familia. Cuando salga sale el ADN que es el padre, ¿cómo va a quedar él?", agregó Galiano.

"Tomaba alcohol para no ahorcarme", confesó entre lágrimas.