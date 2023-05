La serie de Fito Páez la persigue a Fabi Cantilo

22/05/2023 - 20:17 Pura Vida

El furor que generó, a través de la plataforma de Netflix, la serie "El amor después del amor", que gira en torno a la vida personal y profesional del músico Fito Páez, hizo que también Fabi Cantilo, su pareja durante 6 años, en los 80, cobrara un protagonismo inusitado.

Primero, por sus declaraciones sobre la ficción, cuando se quejó de que habían mezclado los tiempos, y que no todos los hechos que se contaban sucedieron de esa forma, y después porque reclamó que ella no era solo corista, sino que también tenía talento y hacía lo suyo, aunque la serie solo muestra el proceso creativo de Fito.

Y ahora, salió a desmentir una publicación periodística, con citas textuales suyas, que dicen: "Pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola. Él era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo". Ante esas frases, Cantilo se despachó en Twitter: "¿Queeee?".

Desde España, adonde está realizando una gira, grabó un video que subió a sus redes sociales y explicó la situación: "Mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola, ¡mentira! Digo esto porque odio las mentiras y la prensa amarillista es la base de todas las mentiras juntas, para vender la historia te clavan... Y yo no estoy acostumbrada a eso, así que no voy a mirar más", aseguró.

"Estaba al pedo, tenía una hora al pedo mirando el puto Google, las putas noticias, tengan cuidado. Como decía Luis (Alberto Spinetta): 'Leamos libros'... o de última mirate una buena serie. Hablan como si yo estuviera dando una declaración, quién habrá sido el pelotudo, me he encontrado con cada boludo a lo largo de mi vida...", cerró la extensa reflexión.