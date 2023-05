Wanda le sigue los pasos a Shakira

22/05/2023 - 20:32 Pura Vida

Al mejor estilo Shakira con "Acróstico", la mediática Wanda Nara reveló "Mi San Valentino", la canción que compuso para su hijo mayor, Valentino, fruto de su relación con Maxi López.

"Hace mucho escribí una canción para mi primer hijo", sorprendió la conductora de MasterChef en Twitter, donde compartió con sus seguidores parte de la letra.

"Mi San Valentino, mi corazón está a salvo porque el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida, sos mi máxima alegría, mi energía y mi mejor melodía. Sos mi San Valentino, no me dan miedo los enemigos. Porque vos sos de los míos. Tu mundo es fútbol redondo y vos sos el mío. Que nadie te lastime, ni se anime, que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño. Que siempre vueles lejos", dice la canción.

Y estos coqueteos con la música generan especulaciones sobre un posible debut como cantante, sobre todo cuando en su paso por la entrega de los Premios Carlos Gardel 2023, junto a L-Gante, contó: "Hace tiempo que estoy practicando, ensayando, tomando clases. Vamos a ver. Me gusta bailar, tiene que ser algo divertido, alegre. Probaron mi voz varias veces, no me animé", remarcó cuando le preguntaron si canta bien.