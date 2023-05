MESSI YA TIENE FECHA PARA SU DEBUT ACTORAL EN LA TV

23/05/2023 - 20:27 Pura Vida

La segunda temporada de "Los Protectores", serie de comedia protagonizada por Adrián Suar, que comparte pantalla con Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra como un disfuncional equipo de representantes de futbolistas, estrenará en la plataforma de streaming Star+ el próximo 25 de junio con el debut en la ficción de Lionel Messi, que participará como invitado especial.

Con fecha de lanzamiento confirmada, la producción también dio a conocer el primer adelanto en video de lo que se verá en esta nueva entrega de la tira escrita por Marcos Carnevale, en la que Suar y Bermúdez interpretan respectivamente a Renzo "Mago" Magoya y a Carlos "Conde" Mendizábal, un par de porteños, amigos y socios desde siempre, que buscan salvar de la quiebra a la agencia de representación de jugadores de fútbol que heredaron de sus padres.

Pero cuando todo está por caer, encuentran en un colega rival, Reynaldo Morán (Parra), la chance de mantenerse a flote: así nace "Los Protectores", con la misión no sólo de encargarse de los negocios de sus clientes sino también de su contención emocional y eventuales problemas personales.

Esta continuación, que cuenta con Jorge Nisco en el rol de director, se sitúa un año después de la conformación de la sociedad, ya convertida en una de las más importantes de Latinoamérica y Europa, y encuentra al trío completamente alterado tras recibir un golpe en su cartera de jugadores por parte de Ernesto Cartens, un poderoso empresario siderúrgico interpretado por Martín Seefeld.

Además, en el primero de sus siete episodios -de media hora de duración cada uno-, el astro y campeón del mundo Lionel Messi hará su primera aparición en el formato chico desde París, una de las locaciones que "Los Protectores", ambientada mayormente en Buenos Aires, incluirá en esta entrega.

Precisamente hace casi un año, Suar, Bermúdez y Parra viajaron hacia la Ciudad Luz, para grabar con Lío su participación, ya que se había sumada al equipo del PSG.

Jorgelina Aruzzi retornará en esta temporada en el rol de Nora, la hermana del personaje de Adrián Suar, mientras que Gastón Soffritti y Karina Mazzocco se sumarán con nuevos papeles en una trama en la que abundan los enredos junto a las tribulaciones en las vidas amorosas y familiares de los protagonistas.

Compuesta por siete capítulos de 45 minutos, la segunda temporada de "Los Protectores" promete seguir conquistando a la audiencia con divertidos enredos en torno a las andanzas de sus protagonistas, al tiempo que presenta nuevos elementos de acción y suspenso que agregan giros intrigantes a la trama y revelan las relaciones de poder y competencia propios del mundo de la representación futbolística.

Luego del rodaje, los actores contaron sus sensaciones de haber filmado con el capitán de la selección Argentina. "Nos ha sorprendido realmente a todos. No solamente su calidez humana sino la actoral", dijo Andrés Parra.

"Creo que es mejor fuera de la cancha como persona que como jugador, así que pueden imaginarse lo que es", agregó, Gustavo Bermúdez.

Se nota que no es actor, pero lo hace muy bien. No, Suar, no hablamos de vos.



Lionel Messi, ahora en la ficción.pic.twitter.com/ZOvPFmGg3g