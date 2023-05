MÚSICOS DEL MUNDO PONEN SUS VOCES A ÉXITOS DE LEO DAN

26/05/2023 - 20:15 Pura Vida

Leo Dan es la referencia esencial de músicos latinoamericanos a la hora de elegir canciones para hacer sus propias versiones. En todos los continentes, los clásicos del connotado músico santiagueño son llevados a otros ritmos por celebrados como también por ignotos cantantes que encuentran en la sencillez y grandiosidad de esas canciones su razón de ser.

Karlín Castillo, oriundo de República Dominicana y actualmente radicado en Miami, lanzó en su Instagram, una particular interpretación de "Te he prometido". En diálogo con EL LIBERAL, destacó: "Simplemente fue la preparación de lo que será el lanzamiento oficial, estimo que en dos semanas, de la canción para luego subirlo a todas las plataformas", indicó Karlín.

"Leo Dan es el primer artista que yo me hice fan desde niño", sostuvo Karlín, artista que hace fusión, teniendo al merengue y al rock como base.

-¿Qué te llevó a elegir la canción "Te he prometido"?

"Te he prometido es el primer sencillo de un álbum que estoy grabando de Leo Dan. La razón de este trabajo es para dedicárselo a un tío mío que lamentablemente ya falleció. Yo me di a la tarea de grabarlo cuando él se enfermó y cayó en cama. Yo me adelanté a grabar este álbum para que él escuche y se pueda sentir orgulloso de mí, porque fue una persona especial en mi vida. Recuerdo que mi tío siempre andaba con un casete de Leo Dan en los bolsillos. En la noche, mi tío ponía la música de Leo Dan y, entre otras, estaba "Te he prometido". El álbum se va a llamar "Leo Dan, para mi tío Joselito". Mi idea era entregárselo en vida.

“Leo Dan es un patrimonio de la humanidad”

- ¿Qué te transmiten las canciones de Leo Dan?

Leo Dan es parte de mi niñez. Hay otra canción que también recuerdo mucho porque mi tío Joselito se la dedicaba a su esposa Mary. Esa canción es “Mary es mi amor”. Leo Dan es un patrimonio de la humanidad, de los latinoamericanos porque es el único artista que juntaba a la familia y a todos nos gustaba su música. Sus canciones hablan de la vida.

- ¿Qué ritmo has elegido para hacer esta versión de “Te he prometido”?

Esta versión está hecha a base de batería, guitarras acústicas y eléctricas. Es una versión pop rock. Además, en el álbum, hay otros temas que hice de Leo dan con ritmos afrocaribeños y rock también. Andará entre el rock clásico, un poquito de la cultura dominicana para darle un poco del sonido de mi cultura.

“Mary es mi amor” tiene una potente versión tropical

Otro de los temas clásicos de Leo Dan, “Mary es mi amor”, tiene una versión tropical realizada por Roberto Antonio Rosales Arrieta, conocido como Roberto Antonio, cantautor venezolano, intérprete de salsa y merengue. No es la primera vez que Antonio le pone su voz a las notables composiciones del santiagueño. Ya grabó varios álbumes con temas de Leo. En esta oportunidad, Roberto Antonio hizo un videoclip en el que aparece cantando con Leo. Además, anteriormente, en su disco “Homenaje a Leo Dan”, Antonio hacer versiones de “Como te extraño mi amor”, “Fanny”, “ Te he prometido”, “Cómo saber si te amo”, “Con nadie me compares”, “Pídeme la luna”, “Celia y “Yo sé que no eres feliz”.