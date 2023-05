Céline Dion cancela su gira mundial debido a la enfermedad que padece

26/05/2023 - 20:45 Pura Vida

La cantante y actriz canadiense Céline Dion comunicó que decidió cancelar todas las fechas pendientes de su gira mundial, previstas tanto para este como el próximo año, debido a su lucha con la rara enfermedad neurológica que padece, el Síndrome de Persona Rígida.

Los 42 conciertos, programados todos en suelo europeo entre agosto y octubre de 2023 y entre marzo y abril de 2024, formaban parte de su “Courage World Tour”, que había iniciado meses antes de la pandemia y que luego sufrió varias postergaciones por sus problemas de salud, “Es con tremenda desilusión que tenemos que anunciar la cancelación del Courage World Tour”, expresó la artista en un texto redactado en francés e inglés publicado en sus redes.

“Lamento mucho desilusionarlos a todos ustedes una vez más -prosiguió-. Estoy trabajando realmente duro para reconstruir mi fortaleza, pero hacer giras puede ser difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes que siga posponiendo los shows”, indicó la cantante de “My Heart Will Go On”, que acompañó la banda sonora de Titanic.