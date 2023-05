"ALE" SANZ: "A VECES NO QUIERO NI ESTAR"

27/05/2023 - 21:48 Pura Vida

No es la primera vez que el cantante madrileño Alejandro Sanz da cuenta de estar atravesando un mal momento personal, pues en noviembre del año pasado había relatado que había estado experimentando un estado de tristeza que perjudicaba su capacidad para componer.

Sin embargo, en esa ocasión decía que había recuperado su "esencia" y se había llenado de "ganas nuevas" para salir a dar conciertos y grabar su música. Justamente, el cantante de 54 años viene de tocar en varios países de Sudamérica, con paradas en Córdoba, Rosario y cinco presentaciones con entradas agotadas en el porteño Movistar Arena.

Ahora, Sanz, que se encuentra actualmente en una pausa tras terminar el tramo sudamericano de su gira mundial, afirmó estar "triste y cansado" en un mensaje en redes sociales que generó preocupación entre sus seguidores.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", comienza el breve texto publicado anoche en su cuenta de Twitter (@AlejandroSanz), y que en pocas horas tuvo más de 10.000 comentarios, en su inmensa mayoría de apoyo y con la intención de levantarle el ánimo.

Hasta el momento, el artista no dio señales de querer interrumpir sus actividades, y tal como puede verse en su página web oficial tiene organizado un resto de 2023 muy cargado con su gira "Sanz en Vivo", que iniciará el próximo 3 de junio en Pamplona, y lo tendrá el resto del verano europeo por España. A partir de septiembre comenzará su tramo norteamericano, con numerosas fechas pautadas en Estados Unidos y México.

Las palabras de Sanz se viralizaron y entre quienes se hicieron eco estuvo Karina La Princesita, que desde hace un tiempo hizo público su cuadro de depresión, como una manera de hacer visible una enfermedad que muchas veces se oculta detrás de una apariencia exitosa. Y ni bien advirtió el mensaje del madrileño, le brindó su apoyo.

La empatía de Karina, "La Princesita"

"Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará", escribió la cantante argentina en unas palabras empáticas para su colega español.

Karina reconoció en más de una oportunidad estar siendo tratada por psicólogos y psiquiatras, quienes la asisten para afrontar su depresión. "Pienso que es un proceso. El día de mi cumpleaños empecé a hablar del tema porque sentí que ya me estaba ocupando y necesitaba decirlo", explicó la rubia, que reveló que tiene a menudo ataques de ansiedad.