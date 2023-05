SCHWARZENEGGER: "GRACIAS, ARGENTINA"

28/05/2023 - 20:06 Pura Vida

"Gracias, Argentina", escribió Arnold Schwarzenegger en su cuenta oficial de Twitter al compartir un tweet en el que se muestra el ranking de Netflix en nuestro país en la que "Fubar", la serie que protagoniza, lidera la lista de contenidos más en la plataforma de streaming. Seguido por la serie española "Silencio", la producción estadounidense se trata de su gran regreso a la pantalla, luego de más de cuatro años de su último protagónico en el cine con "Terminator: Dark Fate".

El actor hizo un agradecimiento personal a cada país en el que la serie se posiciona en primer lugar. Croacia, Bulgaria, Corea, México, Noruega y Suiza, entre otros, fueron mencionados por Schwarzenegger en diversos mensajes en los que se muestra feliz por la gran recepción que tiene la producción, y por supuesta no faltó la Argentina. El estreno se dio en simultáneo en diversos países y la exitosa recepción, también.

"Cuando padre e hija descubren que ambos trabajan en secreto para la CIA, una operación encubierta de por sí peligrosa se convierte en un enredado asunto familiar", indica la reseña de Netflix sobre Fubar, nombre que nace las iniciales Fubar: Fucked Up Beyond All Repair/Recognition. La serie se estrenó este 2023, aunque su filmación se llevó a cabo en 2022 en Bélgica y además de la gran figura del cine, el elenco se completa con Mónica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio y Gabriel Luna.